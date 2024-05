Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul após enchentes

A modelo Gisele Bündchen, de 43 anos, revelou na noite da última quarta-feira (15) que conseguiu arrecadar mais de 4,5 milhões para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, através de mais de 16 mil pessoas que fizeram doações. Ela também listou as instituições que estão sendo ajudadas com esse dinheiro.

“Mais de 16.750 pessoas já doaram. Até agora, foram aproximadamente R$ 4.532.000. Sua doação pode mudar vidas”, postou Gisele nas redes sociais, em inglês e em português.

As doações foram feitas através do fundo Luz Alliance, projeto criado pela modelo em 2020, que busca "fornecer ajuda humanitária a famílias que sofreram os impactos gerados pela crise causada pela pandemia no território brasileiro. A partir de 2021, no entanto, o fundo também passou a contemplar projetos de proteção e regeneração do meio ambiente”.

Na última semana, Gisele usou as redes sociais para pedir ajuda aos seus seguidores, que somam em mais de 22 milhões no Instagram, para ajudar o estado. No vídeo, a gaúcha aparecia bastante emocionada.

“Meu estado natal, no Rio Grande do Sul, no Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras. Na maior parte do estado, não é uma ou duas cidades, são mais de 350”.

“As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, estão perdendo tudo. E há muitos ainda a serem resgatados”, continuou Gisele. “Ninguém estava pronto para essa devastação. Cidades estão isoladas, estradas e pontos, destruídas.”