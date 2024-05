Letícia Cazarré mostra a rotina e a divisão dos quartos dos seis filhos

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, contou em suas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (16), como é feita a divisão dos quartos dos seis filhos do casal. Segundo a bióloga, as crianças são distribuídas em quatro cômodos da casa.

"Gaspar e Madalena dividem um quarto. Vicente e Inácio dividem outro. Guilhermina [que trata uma cardiopatia] tem um quarto de home care. Estêvão vai ter um quarto só para ele, porque é muito bebezinho, e os outros já têm rotinas agitadas", revelou a mulher, que também é stylist.

Divisão de tarefas com o pai das crianças

Letícia também revelou aos seguidores que, na divisão de cuidados com os filhos, ela trabalha mais do que o marido, Juliano.

"Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica. Se estiver tudo normal, quem acorda, dá 'mamá', troca fralda e faz dormir, sou eu. E tudo bem. De dia ele já faz um milhão de coisas pela família e, em especial, por mim. De vez em quando, eu só preciso lembrá-lo de que passo a madrugada acordando", acrescentou a bióloga.