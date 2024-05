Letícia Cazarré registro momento em que precisa fazer procedimento na filha, Maria Guilhermina

A stylist Letícia Cazarré compartilhou mais um momento com filha Maria Guilhermina nesta quarta-feira (8). Nas redes sociais, ela contou que trocou pela primeira vez sozinha o bottom, um dispositivo que auxilia a alimentação da filha, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

Na publicação, em que mostra "cenas da vida real" de mãe, ela tranquilizou os fãs, garantindo que Guilhermina está bem.

"Estava gravando e o Juliano me chamou porque o bottom da Maria Guilhermina tinha saído. O bottom é um dispositivo que ela usa na barriguinha para poder se alimentar porque ela tem uma difagia e não engole o suficiente para ser alimentada com segurança por via oral, por isso ela usa esse dispositivo na barriga", iniciou.

"E ele quebrou. Quando quebra, tem que trocar e quem trocou dessa vez fui eu. Eu já tinha visto as meninas trocarem, participei e ajudei, mas não tinha trocado de fato. Mas dessa vez a pessoa mais experiente na casa era eu. Tinha uma fisioterapeuta querida que ajudou em tudo, ficou segurando o 'bottomzinho' quebrado pra não vazar e a técnica [de enfermagem] também ajudou, mas quem trocou fui eu", contou Letícia.

Letícia Cazarré afirmou que gosta de se dedicar aos cuidados da rotina da filha. "Não é uma reclamação, eu gosto de estar à frente dessas intercorrências, se eu estiver em casa peço para me chamarem. Quero trocar, quero fazer".

Veja também Zoeira Letícia Cazarré relata que filha ficou sem respirar durante intercorrência Zoeira Letícia Cazarré desabafa sobre susto com a filha Maria Guilhermina: ‘Quase a vi morrer'

"Elas me chamaram e, com muita calma, ligamos para a enfermeira do home care que foi orientando o passo a passo. Foi bem tranquilo e vamos chamar outra enfermeira que vem pessoalmente pra validar que está tudo certinho, mas acredito que sim", continuou.

Ela ainda desabafou sobre os desafios da maternidade. "O sentido de responsabilidade sobre a vida e o corpinho da Guilhermina, a dorzinha que ela sente e os sacrifícios que ela faz sempre fica evidente", contou.

Letícia e Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de um, e Estêvão, de dois meses.