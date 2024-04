Letícia Cazarré relata que filha ficou sem respirar durante intercorrência

Letícia Cazarré, de 39 anos, revelou que sua filha, Maria Guilhermina, de 1 ano, fruto do relacionamento com o ator Juliano Cazarré, teve uma intercorrência na manhã desta sexta-feira (19) e ficou sem respirar. A menina nasceu com uma rara doença de coração e utiliza uma cânula que a ajuda a respirar.

Através dos stories do Instagram, a stylist deu detalhes do que aconteceu. Ela estava no segundo andar da casa, cuidando do filho caçula, Estevão, de 1 mês, quando uma das funcionárias informou que a cânula de Maria Guilhermina havia saído.

"Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo e as meninas estavam mantendo a calma, tinhas duas técnicas e uma fono na casa, mas como eu orientei para que me chamassem se decanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo, elas me chamaram e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho", relatou.

"A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova", disse.

Há onze dias, aconteceu a mesma intercorrência. Por isso, Letícia deseja descobrir o motivo para evitar que novos episódios se repitam.