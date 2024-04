Ex-participante de reality dos EUA, cantora Mandisa morre aos 47 anos

A cantora cristã Mandisa morreu aos 47 anos, nesta quinta-feira (18). Ex-"American Idol", ela foi encontrada morta em casa, em Nashville, no estado do Tennessee (EUA). A assessoria da artista divulgou nota sobre o ocorrido na manhã desta sexta-feira (19), mas sem informar a causa do falecimento.

"Podemos confirmar que ontem Mandisa foi encontrada falecida em sua casa. Neste momento, não sabemos a causa da morte nem mais detalhes. Pedimos suas orações por sua família e pelo círculo próximo de amigos durante este momento incrivelmente difícil", disse o comunicado, divulgado pelo site TMZ.

A K-Love, uma rede de rádio cristã americana, homenageou a cantora nesta sexta. "Mandisa amava Jesus e usava sua plataforma incomumente extensa para falar sobre Ele a cada passo. Sua gentileza era épica, seu sorriso elétrico, sua voz enorme, mas não era páreo para o tamanho de seu coração", disse David Pierce, diretor de mídia da rádio.

Em seguida, o comunicador continuou: "Mandisa lutou e era vulnerável o suficiente para compartilhar isso conosco, o que nos ajudou a falar sobre nossas próprias lutas. As lutas de Mandisa acabaram. Ela está com o Deus sobre o qual ela cantou agora. Enquanto estamos tristes, Mandisa está em casa. Estamos orando pela família e amigos de Mandisa e pedimos que você se junte a nós".

Saiba mais

Nascida na Califórnia, a artista desenvolveu uma paixão pela música desde jovem e seguiu o jazz vocal na faculdade. Mais tarde, juntou-se aos Fisk Jubilee Singers enquanto frequentava a Universidade Fisk em Nashville. Em 2005, ela fez uma audição para o "American Idol" e impressionou os jurados com sua interpretação de "Fallin’", de Alicia Keys. A artista terminou no top 10 do programa.

O talento e a perseverança de Mandisa a levaram a lançar seu single de estreia, "Only the World", em maio de 2007 e, no mesmo ano, o álbum, "True Beauty", fazendo história como a primeira nova artista feminina a estrear no topo das paradas de álbuns cristãos. Seu maior lançamento, "Overcomer", rendeu-lhe um Grammy de Melhor Álbum de Música Cristã Contemporânea, em 2014.

Ao longo de sua carreira, a cantora lançou cinco discos e um LP de Natal. Ela também escreveu um livro de memórias, intitulado “Fora da escuridão: minha jornada pelas sombras para encontrar a alegria de Deus”, em 2022.