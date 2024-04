Quantos episódios tem e onde foi gravada série 'Os Outros'? Veja detalhes da produção da Globo

A série 'Os Outros' estreou na TV Globo, na noite desta quinta-feira (18), trazendo ao público do canal aberto uma trama repleta de tensão, violência e reviravoltas. Segundo o gshow, a obra aborda temas como a dificuldade de diálogo e a intolerância na sociedade atual, as angústias da classe média brasileira e a relação conflituosa entre pais e filhos.

Com o total de 12 episódios, a história fala sobre duas famílias que moram em um mesmo condomínio de classe média na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os filhos adolescentes começam uma briga que, aos poucos, passa a afetar todos os parentes, movimentando a rotina do prédio de diversas formas.

A trama chegou originalmente no catálogo do Globoplay em maio do ano passado, se tornando a série mais consumida da plataforma em 2023.

Elenco

Criada por Lucas Paraizo (Sob Pressão) e dirigida por Luisa Lima (Onde Está Meu Coração), a série tem no elenco principal a família formada por Cibele (Adriana Esteves), Amâncio (Thomás Aquino) e Marcinho (Antonio Haddad), e pela família vizinha composta por Wando (Milhem Cortaz), Mila (Maeve Jinkings) e Rogério (Paulo Mendes).

Além do núcleo principal, a produção conta com Eduardo Sterblitch (Shippados), Thomás Aquino (Bacurau), Guilherme Fontes (Mulheres de Areia) e outros artistas conhecidos.

Onde foi gravada a série?

A série foi gravada no complexo de condomínios Ilha Pura, na Barra da Tijuca, onde a diretora Luísa Lima encontrou um conjunto de torres totalmente desocupado para ambientar a história.

'Os Outros' é exibida todas as quintas-feiras, a partir de 22h25, após a novela Renascer e antes da nova temporada de Linha Direta com Pedro Bial.