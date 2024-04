Davi explica reencontro com Mani após situação do casal repercutir nas redes

O vencedor do BBB 24, Davi, de 22 anos, explicou como está a situação com a namorada, Mani Rêgo, de 41 anos. Durante o programa, ele reforçava o compromisso com a parceira que está com ele há 1 ano e 6 meses. No entanto, apesar de ter ganhado o reality show na madrugada de quarta-feira (17), só encontrou com Mani na madrugada desta sexta-feira (19). As informações são da revista Quem.

“Fala meus calabresos. E aí galera, beleza? Estou passando aqui pelos Estúdios Globo, fazendo o documentário que vai ser lançado no dia 30. Mas também quero passar aqui para falar, gente, dessa situação que está repercutindo nas redes sociais sobre eu e a minha namorada, Mani. Já vi minha namorada, conversei com ela de noite, estávamos juntos no quartinho”, disse, nas redes sociais.

“Estou muito apertado, mas nunca vou deixar de ter pelo menos um tempinho para ela. Tive o meu tempo com ela já, já dei um beijo, abracei e conversei com ela. Está tudo certo”. Davi Vencedor do BBB 24

O caso da falta de contato entre os dois ganhou mais repercussão após entrevista dele no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você. Na manhã de quarta (17), ele disse que os dois ainda estavam se conhecendo. "Estamos na fase dos beijinhos, comer um sorvete na praia, olhando o mar”, afirmou.

Veja também Zoeira Vencedor do BBB 24, Davi revela o que pretende fazer com o prêmio milionário Zoeira Por que Davi ainda não reencontrou a namorada Mani após o BBB? Veja o que se sabe

Nas redes sociais, usuários fizeram postagens sobre o caso. “Gente! Mas não era esposa até ontem, o amor da vida dele?!”, escreveu Ana Paula Renault, ex-participante do reality. “No BBB: minha esposa. Na Ana Maria Braga: estamos nos conhecendo”, comentou outra publicação.