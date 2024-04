Vencedor do BBB 24, Davi revela o que pretende fazer com o prêmio milionário

Davi foi consagrado campeão do BBB 24 e levou para a casa o prêmio milionário, o valor total de R$ 2.920.000. Durante a madrugada desta quarta-feira (17), após a aguardada final em que competia com Matteus e Isabelle, o baiano participou do "Bate-Papo BBB", com Thais Fersoza e Ed Gama, e confessou quais são seus planos para a quantia milionária.

"Dar uma casa para a minha mãe, tirar ela de onde ela mora. Lá onde ela mora tem um barranco e se cair pode cair na casa. Quero tirar ela dali e dar uma condição boa para a minha mãe", afirmou. Ele relembrou, ainda, os momentos difíceis de sua vida e confessou que quer dar ainda mais orgulho para sua mãe, Elisângela Brito.

Em seguida, o vencedor do reality show avaliou as dificuldades que já passou para ter o básico e agradeceu a Deus e à torcida. "É de saber que eu consegui vencer na vida. Eu passei por muito perrengue. Quando era pequeno eu precisava parar de estudar para trabalhar. Hoje ainda não está caindo a ficha de que sou o campeão do Big Brother. Eu vou dar esse orgulho para a minha mãe de operar e salvar vidas. Eu sou muito grato a Deus e a toda a torcida. É um sonho desde pequeno. Eu sempre quis ser médico e dar esse orgulho para a minha mãe".

Vale destacar que, durante o confinamento, Davi destacou diversas vezes que tinha o sonho de se tornar médico para poder dar à família uma qualidade de vida. No jogo, ele também ganhou uma bolsa de estudos de uma faculdade que patrocinou a edição e deve fazer o tão sonhado curso, mesmo tendo garantido posteriormente a possibilidade de pagar uma faculdade com o prêmio que ganhou.

Reação da mãe

Após o anúncio de que Davi venceu o BBB 24, a mãe do jovem, Elisângela Brito, foi só emoção. Ainda com lágrimas nos olhos, ela atendeu à imprensa. "Muita gente largou a nossa mão, só restou Deus", disse Elisângela ao lembrar do passado difícil.

O filho começou a trabalhar aos 8 anos, vendendo água mineral e picolé nos ônibus da capital baiana para ajudar nas despesas da casa. "Em nenhum momento, me exaltei. Eu sei que hoje, esse prêmio, vai dar um bom tênis a Davi, eu não vou mais dormir no chão. Eu tenho meses dormindo no chão. Eu tenho anos criando filho só", desabafou.