Quando sai a nova temporada de Bridgerton? Veja datas de estreia na Netflix

A 3ª temporada da série Bridgerton estreia nesta quinta-feira (16), no serviço de streaming Netflix. Baseada no livro best-seller de Julia Quinn, a produção foca no romance entre os personagens Colin Bridgerton e Penelope Featherington, interpretados respectivamente por Luke Newton e Nicola Coughlan.

Na plataforma, nem todos os episódios da nova obra sobre o universo da família britânica Bridgerton serão disponibilizados nesta semana. Na verdade, essa temporada será dividida em duas partes, sendo que a primeira dela, com quatro episódios, é lançada neste dia 16, às 4h. O restante da série estreará apenas em 13 de junho, no mesmo horário.

Trailer da nova temporada de Bridgerton

Além de Luke Newton e Nicola Coughlan, o elenco da produção conta ainda com nomes como Claudia Jessie (Eloise), Luke Thompson (Benedict), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) e Simone Ashley (Kate Bridgerton).

A terceira temporada também deve trazer novos personagens, que podem gerar reviravoltas no enredo.