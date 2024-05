Quem interpretava a Dona Patroa em Renascer de 1993? Relembre a novela

Casada com o coronel Egídio, Iolanda, popularmente conhecida como Dona Patroa, é uma das personagens mais famosas da novela “Renascer”, escrita por Benedito Ruy Barbosa. Nos últimos capítulos da nova versão, exibida pela TV Globo, a mãe de Sandra tem ganhado destaque e despertado a curiosidade dos telespectadores sobre sua aparição original.

Em 1993, durante a primeira exibição do folhetim, a responsável por dar vida ao papel foi a atriz Eliane Giardini. No início do ano, em entrevista ao programa É de Casa, a artista falou sobre a experiência.

“Tenho muito viva a lembrança desse personagem e de tudo o que a gente viveu. [...] A gente ia para Ilhéus para fazer as externas, um luxo! A minha personagem era muito emblemática. Porque eu era uma atriz de teatro, estava com quase 40 anos, achava que já não ia ter espaço para mim dentro de novela. No entanto, de repente, aparece a dona Patroa”, relembrou ela.

Legenda: Atuação de Eliane Giardini imortalizou 'Dona Patroa' na teledramaturgia brasileira Foto: Reprodução/TV Globo

Na ocasião, a atual intérprete de Iolanda, Camila Morgado, ainda elogiou o desempenho da veterana na versão original da novela: “Estou muito honrada de estar fazendo agora a Dona Patroa, que foi um personagem que você fez maravilhosamente bem, você quebrou tudo, você explodiu”.

QUAL O FINAL DE DONA PATROA EM ‘RENASCER’?

Caso o final do remake repita os acontecimentos dos últimos capítulos da primeira versão, Dona Patroa terminará a trama separada de Egídio e em um relacionamento com Rachid. No folhetim atual, os dois começaram a se aproximar nos últimos dias.