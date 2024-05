Com quem Mirna fica no final de Alma Gêmea? Relembre destino da personagem

Mirna, personagem interpretada por Fernanda Souza na novela 'Alma Gêmea', que está sendo reexibida na Globo, terá seu sonhado final feliz. Isso porque, depois de conhecer vários pretendentes, a irmã de Crispim (Emilio Orciollo) irá se apaixonar por Zacarias (Rodrigo Faro) e armará um casamento às pressas para "prender" o marido.

No entanto, antes de conhecer o seu "príncipe encantado" em um cavalo branco, Mirna engatará um noivado com Jorge (Marcelo Faria), mas irá flagrar o noivo aos beijos com Kátia (Rita Guedes) bem no dia do casamento.

Outros pretendentes

Mirna terá vários pretendentes ao longo da trama, mas a maioria — como Pedro Charreteiro (Francisco Fortes), Roberval (Rodrigo Phavanello) e Arthur (Adilson Girardi) — será jogada no chiqueiro por Crispim.

Alma Gêmea

Escrita por Walcyr Carrasco, 'Alma Gêmea' foi exibida originalmente na Globo em 2005, na faixa de 18 horas. Esta já é a terceira reprise do folhetim.