Por onde anda Liliana de Castro, a Luna de 'Alma Gêmea'? Veja detalhes da carreira da atriz

Com o retorno da novela "Alma Gêmea" em "Vale a Pena Ver de Novo", os telespectadores começaram a questionar nas redes sociais sobre a carreira de alguns atores da produção. Liliana de Castro, intérprete da personagem Luna, é um dos nomes buscados pelos fãs da obra.

Na trama, Luna é vítima das armações da personagem Cristina, vilã vivida por Flávia Alessandra.

Após o sucesso de "Alma Gêmea", Liliana iniciou uma mudança na vida pessoal. Não voltou a fazer novelas na Globo e, anos depois, deixou a carreira artística.

Trabalho na Record e streaming

Após deixar a emissora carioca, Liliana de Castro integrou o elenco de “Caminhos do coração” (2007), “Os mutantes” (2008) e “Ribeirão do tempo” (2010), novelas da RecordTV. Mais recentemente, ela atuou em “Psi”, da HBO, cujas temporadas terminaram em 2019.

Ao deixar a carreira em novelas, Liliana também procurou novos ares fora do Brasil. Hoje, a atriz vive no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. No perfil dela no Instagram, que conta com 24 mil seguidores, a artista faz algumas publicações sobre a vida no país estrangeiro.

Além disso, ela mantém um canal chamado "Socratica", no qual produz o que define como “vídeos educacionais simples e bonitos em muitos idiomas”, com aulas de matemática, programação e outras ciências.