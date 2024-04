Por onde anda Priscila Fantin, a Serena de Alma Gêmea? Relembre a carreira da atriz

A atriz Priscila Fantin, no ar na TV Globo como Serena em 'Alma Gêmea', esteve em diversos sucessos da dramaturgia, passou um tempo afastada do Brasil e agora voltou às telinhas de uma forma diferente, com a reprise do folhetim. Atualmente, Priscila trabalha como atriz, empresária e influenciadora, mas sempre cita as experiências no meio artístico.

Há oito anos, a atriz deixou o Brasil após fortes crises de ansiedade e síndrome do pânico. Na época, ela contou, se dirigiu a Paris com o intuito de se recuperar longe dos holofotes, o que só conseguiu depois de retornar para solo brasileiro, quando recebeu ajuda psicológica da TV Globo.

Veja também Zoeira Quais os atores de 'Alma Gêmea' que já morreram? Relembre

"Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador. Tinha medo do mundo. Parei para pensar e comecei a ter esses sintomas. Estava achando tudo estranho e falei: 'Vou sair de onde me conhecem para ver se é isso. Se a fama, as pessoas, estão nesse lugar de me oprimir dessa forma", disse Priscila no podcast Desculpa Alguma Coisa, transmitido no YouTube.

Em 2023, Priscila também investiu em outras áreas além da atuação. Junto com o marido, o ator Bruno Lopes, ela lançou a marca de roupas genderless “Fünf”. A marca anunciou na época como principal objetivo oferecer roupas confortáveis e versáteis, sem gênero definido.

Isso tudo aconteceu depois da volta dela ao Brasil, quando a percepção diante dos problemas psicológicos mudou. Priscila revelou que passou por consulta psiquiátrica e recebeu o diagnóstico de depressão avançada. Assim, começou a se tratar para a doença.

Veja também Zoeira Viih Tube e Eliezer anunciam segunda gravidez durante programa de Ana Maria Braga Zoeira Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira confirmam separação após oito anos de casamento

"Estava muito pessimista com a vida, tentando entender tudo. Por que estamos aqui nesse mundo? Qual a função de cada um? Eu tinha esses questionamentos. Falando com minha mãe um dia, decidi voltar", completou na entrevista.

Vida atual

Agora, Priscila compartilha nas redes sociais parte da rotina e dos trabalhos que tem vivenciado. Na descrição do próprio perfil no Instagram, ela se denomina como atriz, produtora executiva e palestrante, não mais se definindo como empresária.

Em um dos vídeos na rede social, a atriz palestra sobre o mundo do sucesso atualmente, no qual vários integrantes da sociedade se sente cobrados excessivamente. Segundo a atriz, "não podemos abrir mão de nós mesmos".

Além das palestras, Priscila continua em cartaz com o espetáculo 'Precisamos Falar de Amor, que estava com datas de apresentação marcadas em São Paulo até o último 27 de abril.