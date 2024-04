Quais os atores de 'Alma Gêmea' que já morreram? Relembre

A novela 'Alma Gêmea' (2005), estrelada por Eduardo Moscovis e Priscila Fantin, volta à grade da TV Globo nesta segunda-feira (29). Escrito por Walcyr Carrasco, o folhetim conta a história de Rafael, um botânico que cria rosas, e Serena, uma jovem indígena que chega a São Paulo e que seria — no entendimento do autor — a reencarnação de Luna (Liliana Castro), ex-esposa de Rafael, que morre durante um assalto orquestrado pela vilã Cristina (Flávia Alessandra).

Embora os mocinhos e a principal vilã sejam os mais lembrados quando se menciona a novela, alguns outros personagens também marcaram a história de 'Alma Gêmea', mas seus intérpretes não poderão mais acompanhar a reprise do romance. É o caso, por exemplo, de Divina (Neusa Maria Faro), Ofélia (Nicette Bruno), Dona Filó (Hilda Rebello), Generosa (Lady Francisco) e Elias (Umberto Magnani).

Lembre dos talentos de 'Alma Gêmea' que já faleceram

Neusa Maria Faro (Divina)

Dona do bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe", Divina voltará a habitar as telinhas dos telespectadores nesta segunda. A personagem foi interpretada por Neusa Maria Faro, que faleceu em julho do ano passado, aos 78 anos, vítima de complicações de uma trombose.

No currículo da atriz, há ainda trabalhos em 'Caras & Bocas', 'Fascinação', 'Gabriela' e 'Êta Mundo Bom'.

Nicette Bruno (Ofélia)

Nicette Bruno deu vida a dona Ofélia, matriarca da família Santini. Ela morreu em 2020, aos 87 anos, vítima de complicações da Covid-19.

Na Globo, Nicette ficou famosa, principalmente, por seu papel como Dona Benta em 'Sítio do Pica-Pau Amarelo', mas também integrou o elenco de 'Ti Ti Ti', 'Rainha da Sucata', 'Mulheres de Areia' e 'Órfãos da Terra'.

Hilda Rebello (Dona Filó)

Hilda Rebello interpretou Dona Filó, uma atendente de uma loja de flores da cidade, em 'Alma Gêmea'. Ela é mãe do diretor do folhetim, Jorge Fernando (1955-2019).

A atriz faleceu aos 95 anos, apenas dois meses após a partida de Jorge Fernando, devido a complicações de uma infecção respiratória.

A artista também participou do elenco de 'Guerra dos Sexos', 'As Filhas da Mãe' e 'Sete Pecados'.

Lady Francisco (Generosa)

Lady Francisco morreu em 2019, aos 84 anos, devido a complicações após uma cirurgia no fêmur. A atriz sofreu uma queda em sua casa.

Em 'Alma Gêmea', ela viveu Generosa, a proprietária da sorveteria de Roseiral. Na Globo, de maneira geral, ela trabalhou ainda em 'Pecado Capital', 'Explode, Coração', 'Por Amor' e 'Barriga de Aluguel'.

Umberto Magnani (Elias)

O ator Umberto Magnani faleceu aos 75 anos, após sofrer um Acidente Vascular Encefálico (AVE) hemorrágico durante a preparação para a gravação da novela 'Velho Chico'. Em 'Alma Gêmea', ele interpreta Elias, um senhor bondoso que vive decepções com sua filha.

O artista já participou de produções como 'Mulheres de Areia', 'Cabocla', 'História de Amor', 'Mulheres Apaixonadas' e 'Presença de Anitta'.