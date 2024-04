Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (29)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (29) vai ao ar às 17:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Virgínia se irrita por Marion ter acusado Belisário para a polícia e, consequentemente, ter sido obrigado a depor.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Virgínia se irrita por Marion ter acusado Belisário para a polícia e, consequentemente, ter sido obrigado a depor. Ismael conta para Olavo que Antenor e Lúcia têm hora marcada com um especialista em inseminação. Fernanda pede perdão a Fred, que explode. Marion recebe uma garrafa de gim de presente com um cartão assinado por Antenor. Virgínia vai à casa de Marion e a acusa de ter matado Taís e tentar incriminar Belisário. Fernanda conta para Mateus que Fred pediu para Camila voltar. Mateus marca encontro com Camila. Camila estranha ao ver Fernanda na porta do albergue, as duas discutem e ela vai embora sem falar com Mateus.

Paula vai à casa de Marion para tentar gravar alguma confissão sobre seu envolvimento com Ademar e Taís. Marion nega todas as acusações. Olavo manda Bebel procurar Lúcia. Marion toma um drinque, passa mal e cai no chão, inconsciente. Cláudio chama socorro ao ver Marion caída. Vidal entrega a Daniel o número do computador que fez a transferência dos fundos de pensão. Camila decide contar para Mateus tudo sobre Fernanda. Cássio e Joana convidam Neli para ir a um show no Duvivier. Olavo se irrita quando Cláudio avisa que Marion está internada e não tem seguro-saúde.

Mateus procura Fernanda no treino para conversar, mas ela acaba sofrendo uma queda do cavalo. Amir diz que vai descobrir tudo sobre a transferência do fundo de pensão. Vidal convida Gilda para ver o show no Espaço Duvivier. Virgínia e Odete redecoram a portaria do Copamar. Dinorá e Iracema reclamam das mudanças. Fernanda coloca gesso e sofre por não participar da competição. Camila diz a Mateus que ficou em dúvida sobre a proposta de reconciliação de Fred, mas ela logo se declara para ele e os dois se beijam. Antenor e Lúcia convidam Belisário e Virgínia para jantar depois do show.

Mateus procura Fred para avisar sobre o acidente de Fernanda. Todos veem o novo quadro de Heitor na televisão e comemoram. Gilda mostra o novo vestido de noiva para Gustavo e conta que já remarcou o casamento. Márcia e Júlio pedem que Dinorá faça alguma coisa. Hélio diz a Marion que encontraram em sua bebida uma substância que induz um ataque cardíaco. Bebel pede para conversar com Lúcia.

Que horas começa?

