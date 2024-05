Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de maio

A semana foi turbulenta. E sinto que você já entendeu tudo, ou seja, já tem consciência do que está funcionando e do que não está funcionando na sua vida. O dia começa sob um aspecto tenso entre Lua em Virgem e Saturno em Peixes. Saturno te chama para realidade. Chega de enganos e ilusões. Chega de sustentar uma situação por apegos. O dia pede firmeza nas decisões. Mercúrio e Plutão podem trazer uma experiência frustrante, mas mesmo remexido ou cutucado por dentro, você começa a olhar para as situações de outra forma. Evite acordos ou assinatura de contratos hoje, mas se for inadiável, leia bem o que está oculto nas entrelinhas. O período da noite pede que você se entregue as novidades ou ao desconhecido. A noite vai ser boa.

Signo de Aquário hoje

Urano pede ação. Pode ser que você tenha que lidar com imprevistos, mas tudo bem. Você só precisa ficar tranquilo, não tente controlar a situação. Reinvente-se com segurança e criatividade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.