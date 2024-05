Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de maio

A semana foi turbulenta. E sinto que você já entendeu tudo, ou seja, já tem consciência do que está funcionando e do que não está funcionando na sua vida. O dia começa sob um aspecto tenso entre Lua em Virgem e Saturno em Peixes. Saturno te chama para realidade. Chega de enganos e ilusões. Chega de sustentar uma situação por apegos. O dia pede firmeza nas decisões. Mercúrio e Plutão podem trazer uma experiência frustrante, mas mesmo remexido ou cutucado por dentro, você começa a olhar para as situações de outra forma. Evite acordos ou assinatura de contratos hoje, mas se for inadiável, leia bem o que está oculto nas entrelinhas. O período da noite pede que você se entregue as novidades ou ao desconhecido. A noite vai ser boa.

Signo de Câncer hoje

Estamos sob uma Lua crescente em leão. É importante que você se cerque de pessoas que te apoiem com o coração. Evite aquelas pessoas que acabam te deixando desequilibrado emocionalmente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.