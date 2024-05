Ator Tony Ramos passa por cirurgia para tratar sangramento intracraniano

O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma cirurgia para estancar um sangramento intracraniano na noite desta quinta-feira (16). O procedimento cirúrgico, para drenar um coágulo no cérebro, foi realizado no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o artista está internado. O estado de saúde dele é estável, de acordo com o hospital. As informações são do portal g1.

Em nota, a unidade de saúde informou que Tony Ramos "foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável", diz o comunicado.

A família do ator afirmou que a cirurgia terminou por volta das 19h30 e foi comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. Ele foi levado ao hospital após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações.

Tony Ramos tem 60 anos de carreira, desses, 46 como ator da Globo. O artista está em cartaz com a peça "O Que Só Sabemos Juntos" no Teatro Tuca, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O trabalho mais recente na TV foi na novela "Terra e Paixão", como o personagem Antônio La Selva.