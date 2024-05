CAPTEI: Emília Buarque promove jantar para celebrar o sucesso do Seminário de Saúde

Na última sexta-feira, 10, a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, recebeu os palestrantes do Seminário de Saúde em sua residência na beira-mar de Fortaleza para um jantar íntimo de confraternização. O evento contou com a presença de grandes nomes da área da saúde do estado do Ceará, além de, Deusmar Queirós, referência no setor da saúde, e dos palestrantes homenageados Heloísa Rios, especialista em inovação e ESG, Paulo Nigro, presidente do Hospital Sírio Libanês e Leandro Ribeiro Vaz, médico especialista em nutrologia, esportes e anti-age.

A noite foi marcada por um menu cuidadosamente brifado pela anfitriã com toque de brasilidade elaborado pela Chef Liliane Pereira, com referências à gastronomia italiana. O destaque da sobremesa foi um canolli artesanal em cama de goiabada.

Legenda: Emília Buarque e a Chef Liliane Pereira Foto: André Lima

Legenda: O ponto alto foi a sobremesa: um canolli artesanal em cama de goiabada Foto: André Lima

Os arranjos de flores produzidas no Ceará, assinados por Fernando Martins, deram um toque especial à decoração.

Márcio Campos, animou os convidados com repertório selecionado, dentre eles: "Io che amo solo te", de Sérgio Endrigo e "o que é o que é", de Gonzaguinha.

Legenda: Fabrício Martins, Sérgio Resende, Emília Buarque, Jozelma e Marcos Aragão Foto: André Lima

Legenda: Heloísa Rios e Paulo Nigro Foto: André Lima

Legenda: Leandro Ribeiro Vaz, Deusmar Queirós e Jonas Marques Foto: André Lima

Legenda: Emília e Janete Vaz Foto: André Lima

Legenda: Heloísa Rios, Janete Vaz, Emília Buarque, Jozelma Aragão e Margarete Marques Foto: André Lima

Legenda: Jozelma e Marcos Aragão Foto: André Lima

Legenda: Leandro Vaz, Janete Vaz e Flávio Marcílio Filho Foto: André Lima

Legenda: Marcos Aragão e Leandro Ribeiro Vaz Foto: André Lima

Legenda: Leandro Ribeiro Vaz, Deusmar Queirós e Paulo Nigro Foto: André Lima

Legenda: Fabrício Martins, Deusmar Queirós e Marcos Aragão Foto: André Lima

Legenda: Flávio Marcílio Filho, Paulo Nigro, Fabrício Martins, Sérgio Resende, Deusmar Queirós, Marcos Aragão, Leandro Ribeiro Vaz, Jonas Marques Foto: André Lima

Legenda: Chef Liliane Pereira recebendo os elogios dos convidados pelo menu sugerido pela anfitriã Emília Buarque Foto: André Lima