Cachorrão? Quem é Guilherme Costa, brasileiro esperança de medalha nas Olimpíadas de Paris

Uma das grandes sensações do Brasil nos últimos jogos Pan-Americanos, o nadador brasileiro Guilherme Costa, o "Cachorrão", está classificado para a final dos 400 metros livres nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Com tempo de 3min44s23, ele conseguiu o segundo melhor tempo geral no masculino.

Eduardo Moraes, outro brasileiro na prova, ficou em último lugar na sua bateria, com 3min51s74, e está fora da final. O alemão Lukas Maertens foi o primeiro colocado, e garantiu o melhor tempo geral no masculino, com a marca de 3min44s13. A prova final acontece ainda neste sábado, 27, às 15h42 acontece a final da prova.

Conheça a história o motivo do apelido Cachorrão

Guilherme Costa nasceu em 1998 e começou na natação profissional no Mundial de Esportes Aquáticos de 2017, em Budapeste, Hungria. Nos 1500m, o brasileiro ficou na 19º colocação. No Rio Open daquele ano, Guilherme quebrou o recorde sul-americano dos 1500 metros livres, com um tempo de 14m59s01.

Cachorrão participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e quase quebrou o recorde sul-americano nas eliminatórias dos 400 metros livres, com o tempo de 3m45s99.

Sobre o apelido de Cachorrão, ele explicou em entrevista ao jornal Lance: " A origem (do apelido) é que eu estava de férias com uns amigos em Angra jogando bola. A bola caiu perto de um cachorro e ele me mordeu. A gente voltou no dia seguinte e o cachorro não estava, aí os amigos ficaram me zoando dizendo que ele morreu depois de me morder" - falou Guilherme.