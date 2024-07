Primeiro teaser de 'Maníaco do Parque' destaca atuação de Silvero Pereira como protagonista

O primeiro vídeo do filme 'Maníaco do Parque' foi divulgado ao público nesta sexta-feira (26). Protagonizado por Silvero Pereira e produzido pela Santa Rita Vídeos o longa vai estrear na platafoma de streaming Prime Video.

A obra, baseada na realidade, conta a história do assassino em série que aterrorizou o Brasil nos anos 90.

O filme, acompanha a jornalista Elena, que iniciou há pouco tempo sua carreira como repórter. Ela vê na investigação do caso do assassino em série uma forma de se destacar profissionalmente. Elena, começa a revelar os assassinatos de Francisco de Assis, enquanto ele continua livre, atacando mulheres e espalhando terror por São Paulo.

Além de Silvero Pereira, o filme conta ainda com nomes como Mel Lisboa, Bruno García e o cantor Xamã.

Quem foi o 'Maníaco do Parque'?

Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, foi um motoboy que causou terror em São Paulo. Seus crimes aconteceram no final dos anos 1990 e chocaram pela violência. No total, o criminoso atacou 21 mulheres, tendo assassinado 10 delas. Após os crimes, Francisco escondia pedaços dos corpos de suas vítimas pelo Parque do Estado, na capital paulista.