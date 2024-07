Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (27) vai ao ar às 19:25, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus e Tom sentem ciúmes de Maya e Netuno/Léo, mas saem à procura de Eva pela cidade.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Vênus e Tom sentem ciúmes de Maya e Netuno/Léo, mas saem à procura de Eva pela cidade. Mila admira o comportamento de Guto. Electra se surpreende ao saber que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo. Luca tem uma ideia para provar para Electra a culpa de Murilo. Vênus e Netuno/Léo encontram Eva, e Tom se incomoda com a proximidade da menina com o rival.

Jéssica afirma a Mila que afastará Electra do espetáculo. Eva conta a verdade sobre sua vida para a assistente social. Tom reclama para Vênus da presença de Netuno/Léo perto de Eva. Lulu exige que Chicão se afaste de Andrômeda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:25, na Rede Globo.