Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'Renascer' deste sábado (27) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Sandra volta para casa e pergunta a Egídio se ele estava falando sério quando disse que a queria no comando da fazenda.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Sandra volta para casa e pergunta a Egídio se ele estava falando sério quando disse que a queria no comando da fazenda. Sandra se propõe a cuidar da fazenda do pai. Pastor Lívio conversa com Dona Patroa. Mariana chora a perda do amor de João Pedro.

Aurora cobra de José Inocêncio explicação por ter desaparecido. Mariana pede ajuda a Inácia para saber quem matou Belarmino. Kika se impressiona com a mudança de Bento. Aurora revela a José Inocêncio que quer vê-lo a seu lado.

José Inocêncio oferece sua casa para Mariana, mencionando a possibilidade de se mudar para o Espírito Santo. Mariana ameaça José Inocêncio. Inácia diz a Teca que Aurora pode salvar José Inocêncio da terceira tocaia.

Sandra anuncia a Marçal sua intenção de mudar o funcionamento da fazenda do pai e avisa que é ela quem está no comando agora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.