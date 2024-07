Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (27) vai ao ar às 18:30, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Quinota pede que Adalberto leve Zélia de volta a capital.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Quinota pede que Adalberto leve Zélia de volta a capital. Zé Beltino explica a Blandina seu acidente, e a moça decide ficar com o marido no Rancho Fundo. Seu Tico Leonel se preocupa com Zé Beltino. Benvinda questiona se Margaridinha voltará para casa.

Ariosto sonda Deodora sobre seu passado com Zefa Leonel. Artur repreende Quinota ao saber que a moça expulsou Zélia da cidade, e Marcelo ouve a discussão dos dois. Artur faz menção de ir atrás de Zélia, e Quinota ameaça terminar com o rapaz.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.