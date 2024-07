Incêndio em hotel deixa casal e cachorro mortos na Praia de Iracema, em Fortaleza

Um casal e um cachorro de estimação morreram devido a um incêndio que atingiu um hotel na Avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (27).

Entre as vítimas, o homem morreu ao se jogar do 10º andar do prédio, na tentativa de escapar das chamas. A mulher e o cão morreram dentro do imóvel. De acordo com testemunhas, o casal era de João Pessoa, na Paraíba.

Conforme informações preliminares, as chamas começaram por volta de 1h40 da manhã, quando foi possível ouvir o pedido de socorro das vítimas. Nesse momento, outros hóspedes do hotel começaram a ir para a avenida para tentar entender o que acontecia.

Em vídeos recebidos pelo Diário do Nordeste, é possível ver as chamas se alastrando pelo imóvel e quando as vítimas pedem ajuda na sacada do apartamento. A causa do incêndio ainda será investigada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o casal já estava morto quando os agentes chegaram ao hotel. Entre outras autoridades de segurança, a Defesa Civil ainda atua no local. A reportagem entrou em contato com os órgãos e aguarda mais informações para atualizar a matéria.