Casa tem muro destruído após tombamento de veículo em via de Maracanaú

Um carro tombou, ficou escorado em um poste e derrubou parte do muro de uma residência, na manhã desta quinta-feira (25), em Maracanaú. Segundo informações divulgadas pelo Departamento Municipal de Trânsito da cidade da Grande Fortaleza, o motorista do veículo e duas passageiras foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu.

O tombamento foi registrado na avenida Padre José de Holanda do Vale, via que normalmente possui fluxo intenso de trânsito e dá acesso à CE-065. Testemunhas que acompanharam a situação pontuaram que o carro ultrapassou a mureta de ferro presente na via e, além disso, o motorista teria apresentado sinais de embriaguez ao deixar o veículo.

Legenda: O veículo foi visto ainda tombado na manhã desta quinta (25), mas já foi retirado do local após chegada do Departamento Municipal de Trânsito de Maracanaú Foto: reprodução

A residência atingida teve parte do muro destruído com o impacto do veículo, enquanto outra casa quase foi afetada, mas teve a batida suavizada por conta da queda de um poste que estava à frente. Além do poste, o hidrômetro da primeira casa citada foi quebrado em meio ao acidente.

Legenda: Moradores relataram susto durante a madrugada por conta do impacto causado pelo tombamento do veículo Foto: Léabem Monteiro

"Moram na casa minha filha, os quatro filhos dela e o meu genro. Ela me disse que foi muita poeira dentro de casa e para retirar os meninos foi o maior sacrifício porque o carro derrubou o poste, cortou a luz, a água, então foi bem complicado de sair todo mundo porque estava muito escuro", relatou Ana Nobre, mãe da dona da casa comprometida após o tombamento do carro.

Em entrevista ao Diário do Nordeste e à Verdinha, Ana compartilhou que recebeu o chamado da filha por volta das 3h, quando se dirigiu até a residência para averiguar a situação. "O carro estava em pé e acredito que tanto o motorista como as duas mulheres estavam bêbados", reforçou.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para averiguar a situação. As informações apontam o registro do caso na Delegacia de Maracanaú, que deve investigar o caso. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos socorridos após o tombamento.