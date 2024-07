Jovem com neuralgia do trigêmeo agradece apoio de profissionais durante tratamento: 'Anjos na Terra'

A estudante Caroline Arruda, 28, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para agradecer os profissionais de saúde que a auxiliam no tratamento contra a neuralgia do trigêmeo. Convivendo com a "pior dor do mundo" há 11 anos, ela estava internada na Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, de onde recebeu alta dois dias atrás.

"A todos vocês, meu eterno agradecimento. Vocês são verdadeiros anjos na Terra, trazendo luz nos momentos mais sombrios e esperança nos dias mais difíceis. Seu trabalho é mais do que uma profissão; é um chamado para transformar vidas e espalhar compaixão", escreveu.

Na publicação, a jovem ainda agradeceu o médico Carlos Marcelo de Barros, responsável por liderar a equipe no tratamento. "Sua paciência, conhecimento e compromisso comigo são inspiradores e me dão forças para continuar buscando novos caminhos e possibilidades de tratamento", afirmou.

Alta hospitalar

Carolina recebeu alta da Santa Casa de Alfenas na última segunda-feira (22). Segundo o médico Carlos Marcelo de Barros, o pedido de alta foi solicitado pela jovem. Após análise médica, a equipe determinou a liberação "adequada", pois a paciente não teria outra proposta terapêutica no hospital até o próximo passo do tratamento.

"Este período de internação foi fundamental para a equipe médica tomar total conhecimento do caso clínico da paciente e, assim, delinear o melhor tratamento possível para alívio da dor", declarou o médico.

No entanto, a paciente já tem data de retorno: ela será internada novamente nesta sexta-feira (26). O motivo da nova internação é uma cirurgia de implante dos neuroestimuladores que devem bloquear a passagem de dor até o cérebro, marcada para sábado (27).

Cirurgia de implante dos neuroestimuladores

Durante a cirurgia, serão implantados neuroestimuladores na medula espinhal e no Gânglio de Gasser. Esses dispositivos possuem alta tecnologia e podem estimular o nervo. A previsão é que a aplicação do implante ocorra no próximo 27 de julho.

"Espera-se que [os neuroestimuladores] sejam bastante efetivos no tratamento da dor dela. Não há grande número de casos [com esses dispositivos] no mundo, até porque casos como dela são raros, mas a descrição dos casos já feitos foi muito boa”, afirmou Carlos Marcelo.

O que é neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo é comparada a choques elétricos e até a facadas. O trigêmeo é um dos maiores nervos do corpo humano e é sensitivo, ou seja, controla as sensações que se espalham pelo rosto. Ele tem esse nome porque se divide em três ramos:

oftálmico;

maxilar, que acompanha o maxilar superior;

mandibular, que acompanha a mandíbula ou maxilar inferior.

A dor provocada pela condição é incapacitante e impede que a pessoa consiga fazer atividades simples do dia a dia.

Veja relato completo de Carolina Arruda

Cada dia é uma batalha, mas com essa equipe incrível ao meu lado, a luta se torna mais suportável. Agradeço de coração a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e enfermeiras que, com tanta dedicação e carinho, cuidaram de mim durante minha internação. Sua atenção aos detalhes, suas palavras de conforto e o cuidado constante fizeram toda a diferença na minha recuperação.

Deslize para ver uma foto especial com o Dr. Carlos Marcelo de Barros, cuja expertise e apoio têm sido fundamentais na minha jornada. Sua paciência, conhecimento e compromisso comigo são inspiradores e me dão forças para continuar buscando novos caminhos e possibilidades de tratamento.

A todos vocês, meu eterno agradecimento. Vocês são verdadeiros anjos na Terra, trazendo luz nos momentos mais sombrios e esperança nos dias mais difíceis. Seu trabalho é mais do que uma profissão; é um chamado para transformar vidas e espalhar compaixão.

Não há palavras suficientes para expressar minha gratidão a cada um de vocês. Obrigada por estarem ao meu lado, por cada sorriso, cada gesto de apoio e por nunca desistirem de mim. Vocês são a personificação do cuidado e do amor ao próximo.