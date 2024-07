65 cidades do Ceará têm aviso de 'perigo potencial' por baixa umidade até sexta (26); veja lista

O ar mais seco que favorece as baixas temperaturas nesta época do ano no Ceará torna-se também motivo de alerta à população de algumas regiões. Entre quarta (24) e as 19h da próxima sexta-feira (26), 65 municípios cearenses têm "perigo potencial" pela baixa umidade, conforme aviso divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão indica que a umidade relativa do ar nessas localidades deve variar entre 30% e 20%, nível muito abaixo da média de 70% a 80% registrada comumente nos municípios do Estado. Neste mês, aliás, a menor umidade média do ar registrada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) foi de 54,2%, em Jaguaribe.

Com a redução das chuvas – desde segunda-feira (22), nenhuma cidade teve precipitações – e a queda na umidade, o Inmet destaca os riscos de incêndios florestais, além dos possíveis danos à saúde, ainda que "baixos".

O aviso é classificado como amarelo, que representa o menor grau de severidade na escala definida pelo instituto. Ainda assim, o Inmet orienta alguns cuidados que devem ser adotados pelos moradores das cidades afetadas:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em caso de dúvidas ou problemas relacionados à umidade, o Inmet recomenda que a população contate a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades com risco por baixa umidade

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaumirim

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Solonópole

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Previsão do tempo no Ceará

A Funceme confirma que estavam previstos "valores entre 20% e 30% de umidade relativa do ar na quarta, e entre 15% e 25% nos próximos dias para o período das tardes no Centro Sul do Ceará, com destaque para as macrorregiões do Cariri e sul da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns".

Entre quarta e sexta-feira (26), o céu deve permanecer sem nuvens em todos os turnos e macrorregiões do Estado.