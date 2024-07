Bairros de Fortaleza e Caucaia terão falta d'água nesta quinta-feira (25); veja lista

Fortaleza e Caucaia devem ter áreas com baixa vazão ou total falta d'água, nesta quinta-feira (25). Entre 9h e 18h, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai realizar manutenção no sistema de distribuição. Por isso, será preciso reduzir a vazão de água, o que causará baixa pressão no abastecimento em alguns bairros e paralisação temporária do abastecimento em outros.

O serviço da Cagece busca modernizar o sistema, controlar a pressão e aperfeiçoar a operação do abastecimento de água.

A previsão, segundo a companhia, é que a distribuição de água seja retomada logo após a conclusão dos serviços. Porém, em áreas elevadas ou mais distantes da estação de tratamento de água, a volta total do serviço pode demorar 48 horas após a conclusão dos serviços.

A orientação é que, durante o período, a água reservada seja consumida privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

A Cagece destaca que o impacto da paralisação pode ser sentido em alguns imóveis e em outros não, dependendo de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios dos bairros.

Para dúvidas ou informações, a Cagece disponibiliza a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou a assistente virtual que atende no portal da companhia.

Bairros com paralisação no abastecimento

Fortaleza

Alagadiço

Barra do Ceará

Vila Velha

Álvaro Weyne

Amadeu Furtado

Antônio Bezerra

Autran Nunes

Bela Vista

Carlito Pamplona

Colônia

Couto Fernandes

Cristo Redentor

Farias Brito

Floresta

Jacarecanga

Jardim Guanabara

Jardim Iracema

Monte Castelo

Padre Andrade

Parque Araxá

Parquelândia

Pirambu

Presidente Kennedy

Quintino Cunha

São Gerardo

Ellery

Olavo Oliveira

Bairros com redução de vazão

Fortaleza

Demócrito Rocha

Dom Lustosa

Eldorado

Henrique Jorge

Itaoca

João XXIII

Jóquei Clube

Montese

Pan Americano

Parangaba

Planalto Pici

Rodolfo Teófilo

Caucaia: