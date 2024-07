Marinha do Brasil apreende equipamentos de pesca ilegal de lagosta, em Icapuí

Um compressor de mergulho, usado na pesca ilegal de lagosta, foi apreendido pela Marinha do Brasil na região de Icapuí, no litoral cearense. Em nota, a Marinha do Brasil também informou que três embarcações foram autuadas por pesca ilegal pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) durante nova fase da Operação Ágata, realizada entre a última segunda-feira (22) e esta quarta-feira (24).

Na Inspeção Naval, outras três embarcações foram notificadas por infringirem a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta).

A ação contou com a participação de agentes do Comando do 3º Distrito Naval e do Ibama. Também participaram da ofensiva:

Polícia Federal;

Receita Federal;

Forças Estaduais de Segurança.

O município de Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, foi inserido nessa etapa da operação. No local, ocorreram atividades de Patrulhamento, Fiscalização e Inspeção Naval no cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário.

Operação Ágata

A Operação Ágata busca fortalecer a segurança das fronteiras terrestres do Brasil, e fiscalizar possíveis delitos e crimes ambientais nas áreas marítimas.

As ações são realizadas em conjunto com a Força Aérea Brasileira e outros órgãos federais, estaduais e municipais.

O Programa Integrado de Fronteiras foi instituído em novembro de 2016 pelo Decreto Presidencial Nº 8.903.