Igreja do Patrocínio não possui mais risco estrutural após incêndio, mas passará por intervenções

A Igreja Nossa Senhora do Patrocínio não possui mais risco estrutural, de acordo com laudo da Defesa Civil de Fortaleza, solicitado após o local sofrer consequências de um incêndio de grandes proporções ocorrido nas proximidades no dia 28 de junho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22) pela Arquidiocese de Fortaleza.

Segundo a análise, as fissuras observadas anteriormente no muro ao redor da escada de acesso ao salão paroquial são fruto do tempo.

"O laudo detalha que essas fissuras estão relacionadas a problemas comuns como a má aplicação da argamassa do reboco, uso de materiais contaminados, ausência de zonas de dilatação, e influências de alterações climáticas intensas, especialmente durante o verão", pontuou a Arquidiocese.

Não há nenhum tipo de rachadura, dilatação, infiltrações de água, vibrações ou trepidações no terreno que evidenciem risco de colapso. O que o laudo recomenda é somente a remoção do reboco danificado e a aplicação de um novo material com "aditivos impermeabilizantes", com uma pintura resistente.

Segundo a Diocese, os responsáveis pela Igreja do Patrocínio já se comprometeram a realizar as obras conforme indicado pelo laudo, garantindo a segurança e preservação do local.

Salão Paroquial chegou a ser interditado

A Defesa Civil interditou o salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio no dia 28 de junho para avaliar se a estrutura do local pode ter sido comprometida por incêndio que atingiu lojas próximas, no bairro Centro,

Além das duas lojas atingidas pelo fogo, dois estabelecimentos, vizinhos aos empreendimentos afetados, também serão interditados por questão de segurança. Por precaução, o órgão optou por interditar o salão do prédio preventivamente. Missas chegaram a ser canceladas à época.