Corpo de pai que desapareceu no mar após salvar filho de afogamento em praia no Ceará é encontrado

O corpo do homem que desapareceu no mar após salvar o filho de um afogamento na Praia da Lagoinha, em Paraipaba, no litoral do Ceará, foi encontrado. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo Corpo de Bombeiros, que fazia buscas para achar a vítima.

O desaparecimento de Roberto Rodrigues Lira, 38, foi registrado na tarde desse domingo (21), após ele salvar o filho de sete anos, que se afogava no mar.

De acordo com os bombeiros, uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) foi acionada para o local onde a vítima foi achada.

Vítima era de Sobral

Informações preliminares dão conta de que Roberto era natural de Sobral, no Interior do Ceará, e estava descansando com a família em Paraipaba no fim de semana.