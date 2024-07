Pai some no mar após salvar o filho de afogamento em praia no Ceará

Um homem desapareceu no mar após salvar o filho de sete anos de um afogamento na Praia da Lagoinha, na cidade de Paraipaba (CE) — a 95 quilômetros de distância de Fortaleza — na tarde de domingo (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de mergulhadores realizaram buscas intensivas na área no fim de semana e seguem com equipes no local nesta segunda.

Foram utilizadas motos aquáticas, e bombeiros fizeram varreduras na faixa de areia, com apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Apesar dos esforços, o homem ainda não foi encontrado. Os trabalhos de buscas foram retomados na manhã desta segunda.