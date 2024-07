Ceará tem avisos de vendaval e de baixa umidade do ar para mais de 100 cidades; veja locais

O Ceará está sob área de perigo potencial de ventos de 40km/h a 60km/h em, pelo menos, 152 municípios até a segunda-feira (22), conforme um aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Outra informação aponta a possibilidade de baixa umidade do ar em 82 cidades.

Em relação ao vendaval, o Inmet pondera que há baixo risco de queda de galhos de árvores. Ainda assim, a orientação é não se abrigar debaixo de plantas ou estacionar próximo de torres de transmissão ou placas de propaganda.

Confira os municípios com risco de vendaval

Abaiara

Acarape

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barreira

Barro

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Choró

Chorozinho

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Graça

Granjeiro

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Penaforte

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Umari

Umirim

Varjota

Várzea Alegre

Já a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 20%, das 11h às 19h, neste sábado (20). Não há risco elevado para incêndios florestais ou problemas de saúde, mas a população dessas localidades deve beber mais água e evitar exposição ao Sol no período mais quente.

Saiba os municípios com baixa umidade do ar

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Ararendá

Arneiroz

Baixio

Banabuiú

Boa Viagem

Canindé

Cariré

Cariús

Carnaubal

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Coreaú

Crateús

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Forquilha

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mucambo

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Pacujá

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Reriutaba

Saboeiro

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Ubajara

Umari

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta o predomínio de estabilidade no Ceará neste fim de semana.

Para sábado (20), durante o período da madrugada, espera-se maior nebulosidade próximo ao litoral do estado e há uma baixa possibilidade de chuva isolada, de intensidade fraca, no Litoral de Fortaleza. Também há baixa possibilidade de chuva no centro do Sertão Central e Inhamuns, durante o período da madrugada.

Para o domingo (21), entre a madrugada e a manhã, há baixa possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral de Fortaleza. As chuvas previstas estão associadas aos efeitos locais, tais como, brisa e interação do vento com o relevo.

As temperaturas mínimas devem ficar entre 15°C e 19°C para as regiões de serra das macrorregiões do Maciço de Baturité, Cariri, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e temperaturas máximas entre 33°C e 36°C para as macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte.

Em relação a umidade relativa do ar, podemos ter valores entre 20% e 30% no período das tardes dos dias de previsão nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Ibiapaba.

A velocidade máxima do vento deve ter valores em torno de 40 e 45 km/h na faixa litorânea, Sertão dos Inhamuns, Cariri e regiões de serra, com rajadas.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as temperaturas máximas podem chegar aos 32°C, enquanto as mínimas tendem a ficar em torno de 21°C.