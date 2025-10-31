Diário do Nordeste
Imagem mostra que igreja desaba no Maranhão: à esquerda, parte da estrutura de concreto já destruída com destroços no chão; à direita, o momento do colapso com poeira no ar e carros estacionados em frente.

Maranhão

Parte de estrutura de igreja em obra desaba no Maranhão

A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa civil, que tomaram as primeiras medidas protetivas

Redação 20 de Setembro de 2025
Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

País

Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime

Redação 27 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de acidente em construção de prédio no bairro Meireles, em Fortaleza

Ceará

Barra de ferro e tela de proteção caem de obra no Meireles, e região fica sem energia

Acidente ocorreu na construção de prédio de 40 andares

Redação 03 de Agosto de 2025
Imagem mostra Fortaleza e céu com nuvens pesadas de chuva

Ceará

Defesa Civil dispara pelo WhatsApp alerta de chuvas intensas no Ceará

Órgão pede que a população evite zonas de risco e acione o órgão ou o Corpo de Bombeiros se necessário

Redação 28 de Junho de 2025
Homem abastece cisterna com água de carro-pipa

Ceará

Após fim da quadra chuvosa, Ceará tem 36 cidades em emergência por seca ou cheia; veja locais

O reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública decretada pelo gestor local possibilita o acesso a recursos complementares para ações de resposta e reconstrução

Gabriela Custódio 26 de Junho de 2025
Uma foto mostra o alerta de

Ceará

‘Defesa Civil Alerta’: como funcionará sistema que irá despertar celulares em caso de desastre no CE

Avisos serão enviados para quem estiver na área de risco e tenham aparelho celular compatível com a tecnologia, mesmo sem ter se cadastrado

Clarice Nascimento 18 de Junho de 2025
Meme Twitter

Ceará

‘Caí da cama’, ‘3ª guerra mundial’ e mais: reações e memes do teste de alerta da Defesa Civil no CE

Simulação de alerta via celular no Ceará ocorreu às 16h11. A demonstração do novo sistema ocorreu em cidades dos 9 estados nordestinos

Redação 14 de Junho de 2025
mercado sao sebatiao alerta defesa civil

Ceará

Ceará passa por teste de alerta de desastres da Defesa Civil e sistema entra em operação no Estado

A demonstração do funcionamento do novo sistema ocorreu, neste sábado, em cidades dos 9 estados do Nordeste

Redação 14 de Junho de 2025
Agentes da Defesa Civil do Ceará

Ceará

Defesa Civil emitirá alerta sonoro para 3 milhões de celulares em quatro cidades do Ceará

O toque terá duração de 10 segundos, seguido por mensagem de texto informando sobre a simulação

Bergson Araujo Costa 11 de Junho de 2025
Fachada do prédio Antonio Cardoso Linhares Neto

Negócios

Quatro edifícios da construtora SAD correm risco de desabamento em Fortaleza, diz Defesa Civil

Relatório mais recente é deste ano e trata de imóvel localizado no bairro Dionísio Torres

Paloma Vargas 22 de Abril de 2025
