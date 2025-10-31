A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa civil, que tomaram as primeiras medidas protetivas
Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime
Acidente ocorreu na construção de prédio de 40 andares
Órgão pede que a população evite zonas de risco e acione o órgão ou o Corpo de Bombeiros se necessário
O reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública decretada pelo gestor local possibilita o acesso a recursos complementares para ações de resposta e reconstrução
Avisos serão enviados para quem estiver na área de risco e tenham aparelho celular compatível com a tecnologia, mesmo sem ter se cadastrado
Simulação de alerta via celular no Ceará ocorreu às 16h11. A demonstração do novo sistema ocorreu em cidades dos 9 estados nordestinos
A demonstração do funcionamento do novo sistema ocorreu, neste sábado, em cidades dos 9 estados do Nordeste
O toque terá duração de 10 segundos, seguido por mensagem de texto informando sobre a simulação
Relatório mais recente é deste ano e trata de imóvel localizado no bairro Dionísio Torres