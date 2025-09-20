Parte de estrutura de igreja em obra desaba no Maranhão

Uma parte da estrutura da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro desabou na manhã deste sábado (20), em São Luís, no Maranhão. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão informou que não houve feridos no incidente. As informações são do g1.

A Igreja, que fica localizada no bairro Cohab Anil II e passava por uma obra, teve o teto e parte da fachada caídos.

Fiéis mudaram local de atividades

De acordo com os fiéis da igreja, o espaço onde eles realizam as atividades religiosas ficam na parte traseira da construção que desabou, por isso o local do acidente estava desocupado no momento. Carros que estavam estacionados próximos ao templo foram atingidos com os destroços.

Os bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local logo após o incidente, isolando a área e tomando as primeiras medidas protetivas necessárias. Até o momento não há informações sobre os motivos do desabamento.