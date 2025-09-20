Diário do Nordeste
Parte de estrutura de igreja em obra desaba no Maranhão

A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa civil, que tomaram as primeiras medidas protetivas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:42)
Maranhão
Legenda: Não houve feridos no momento do desabamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma parte da estrutura da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro desabou na manhã deste sábado (20), em São Luís, no Maranhão. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão informou que não houve feridos no incidente. As informações são do g1

A Igreja, que fica localizada no bairro Cohab Anil II e passava por uma obra, teve o teto e parte da fachada caídos.

Fiéis mudaram local de atividades

De acordo com os fiéis da igreja, o espaço onde eles realizam as atividades religiosas ficam na parte traseira da construção que desabou, por isso o local do acidente estava desocupado no momento. Carros que estavam estacionados próximos ao templo foram atingidos com os destroços. 

Os bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local logo após o incidente, isolando a área e tomando as primeiras medidas protetivas necessárias. Até o momento não há informações sobre os motivos do desabamento. 

