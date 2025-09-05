Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Arquibancada de desfile cívico desaba e deixa feridos em Aratuba, no Ceará; veja vídeo

Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 19:53)
Ceará
Imagens da arquibancada caída em Aratuba
Legenda: Além das feridas, algumas pessoas ficaram abaladas emocionalmente.
Foto: Reprodução / Redes sociais

A arquibancada montada para a população acompanhar o desfile cívico na cidade de Aratuba, Interior do Ceará, desabou na noite desta sexta-feira (5). Pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde. O número de vítimas ainda não foi fechado. 

Assista ao vídeo

Até o momento, foram realizados 20 atendimentos pelo hospital da Cidade (Sociedade Hospitalar Padre Dionísio). Outras vítimas foram encaminhadas a hospitais regionais "para realizar Raio-X no intuito de verificar possíveis fraturas", afirma nota da prefeitura, que disse não haver ninguém com fraturas expostas. 

“Não tivemos ferimentos graves. As pessoas que foram socorridas apresentaram ferimentos leves como escoriações, alguns cortes, algumas torções nos tornozelos ou no joelho, ou no ombro”, informou o prefeito da cidade, Joerly Vitor, em live nas redes sociais. 

Veja também

teaser image
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

teaser image
Ceará

Mutirão ofertará atendimentos gratuitos em seis especialidades médicas em Fortaleza

teaser image
Ceará

Ceará recebe novas ambulâncias com máquinas para imprimir dentes 3D; veja onde e como acessar

Atendimento ambulatorial, psicológico e social 

Ainda segundo comunicado da gestão, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no socorro às vítimas. 

"Todo o suporte hospitalar, psicológico e social serão dados às vítimas", garantiu a gestão. 

Ambulâncias foram acionadas para levar alguns feridos para a cidade de Aracoiaba, para avaliação clinica mais detalhada.

Matéria em atualização

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagens da arquibancada caída em Aratuba
Ceará

Arquibancada de desfile cívico desaba e deixa feridos em Aratuba, no Ceará; veja vídeo

Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares

Bergson Araujo Costa
Há 48 minutos
foto mostra voluntário da Cruz da Vida durante ação social
Ceará

Mutirão ofertará atendimentos gratuitos em seis especialidades médicas em Fortaleza

Entre os serviços de assistência à saúde da comunidade estão consultas em Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia

Redação
05 de Setembro de 2025
Bandeira do Brasil tremulando ao vento sob céu azul, simbolizando orgulho nacional e patriotismo brasileiro.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

Na Capital, serviços como Enel e Correios não funcionarão por conta da data

Redação
05 de Setembro de 2025
Fila de vans verdes do programa “Brasil Sorridente” está estacionada, preparadas para oferecer atendimento odontológico móvel.
Ceará

Ceará recebe novas ambulâncias com máquinas para imprimir dentes 3D; veja onde e como acessar

Veículos devem atender população de áreas mais distantes, onde a presença de dentistas é mais difícil

Nicolas Paulino
05 de Setembro de 2025
Casa simples em área rural cercada por árvores e cercas de madeira, com algumas vacas reunidas à sombra. Ao fundo, aparece um curral e a paisagem de vegetação seca sob céu parcialmente nublado
Ceará

Quixadá perde 85% da produção de milho e feijão e decreta emergência por estiagem

Com a falta de chuvas, danos afetaram todos os 12 distritos da cidade, levando prejuízos a mais de 8.000 pequenos e médios agricultores

Clarice Nascimento e Dahiana Araújo
05 de Setembro de 2025
Foto do jovem Lucas Abreu, que foi presenteado pelo amigo após ter a bicicleta roubada duas vezes
Ceará

Amigos presenteiam estudante que teve bicicleta roubada duas vezes em Fortaleza

Grupo comprou uma bicicleta para o jovem, que utiliza o veículo como meio de transporte para trabalho e estudos

Maria Clarice Sousa*
04 de Setembro de 2025
Colagem de fotos das lhamas da Fazenda da Faculdade de Veterinária
Ceará

Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

Em 2021, a instituição iniciou a parceria com a Fiocruz para desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir de anticorpos das lhamas

Bergson Araujo Costa
04 de Setembro de 2025
Foto da jovem Lauanny Vitória, de 8 anos, emocionada após o pai buscá-la na escola
Ceará

Pai surpreende filha ao buscá-la na escola em Fortaleza e momento viraliza

Por conta da rotina trabalho, o pai da menina raramente tem a oportunidade de estar presente nesse momento

Redação
04 de Setembro de 2025
Foto da jovem Larah Rabelo e de seu pai, Airton Gomes
Ceará

Menina se emociona em vídeo ao perceber diferenças entre sua infância e a do pai

Vídeo já ultrapassou a marca de 12 milhões de visualizações no TikTok

Maria Clarice Sousa*
04 de Setembro de 2025
Vista panorâmica do açude Orós, cercado por vegetação e montanhas ao fundo, com estrutura de captação de água no centro
Ceará

Castanhão, Orós e Cinturão: veja como funciona a liberação da água de 25 fontes estratégicas no CE

Reservatórios e mananciais são vistos como relevantes para o abastecimento e precisam de análises criteriosas

Nicolas Paulino
04 de Setembro de 2025
7 de setembro em Fortaleza
Ceará

Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

Cortejo contará com mais de 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, na avenida Beira-Mar

Paulo Roberto Maciel*
04 de Setembro de 2025
Leandro, ao centro, e as duas mães, uma de cada lado
Ceará

Tia vira mãe de sobrinho após Justiça reconhecer maternidade socioafetiva no Ceará

O processo foi consensual entre todas as partes e, agora, Leandro Teixeira Beserra terá o nome das duas mães na certidão de nascimento e na identidade

Gabriela Custódio
04 de Setembro de 2025
Navios japoneses
Ceará

Navios japoneses abrem para visitação gratuita neste sábado (6) em Fortaleza; veja como agendar

A passagem das embarcações pelo Brasil faz parte de um exercício de navegação oceânica da Força Marítima de Autodefesa do Japão

Renato Bezerra
03 de Setembro de 2025
Imagem de mãos com exercícios de matemática
Ceará

Nível dos alunos melhora no CE, mas 53% termina ensino fundamental com aprendizado 'crítico' em Matemática

Resultados do Spaece 2024 mostram que 53% dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental têm desempenho “muito crítico” ou “crítico” na disciplina

Gabriela Custódio
03 de Setembro de 2025
Crianças sentadas no chão de uma sala de aula, vestindo camisetas brancas, olham atentamente para livros coloridos abertos em suas mãos
Ceará

Ceará tem 83,6% das crianças alfabetizadas; três cidades não atingem nível desejado, aponta Spaece

O Spaece Alfa é uma avaliação externa feita anualmente pela Seduc nos 184 municípios cearenses e aponta o desempenho dos alunos do 2º ano do ensino fundamental

Thatiany Nascimento
03 de Setembro de 2025
Terra de Sabidos

Estudante do CE que ajudou a combater abandono escolar é aprovada em 2 universidades públicas

Thatiany Nascimento
03 de Setembro de 2025
Circuito de Corrida Rejuntamix reúne 600 participantes no Eusébio
Ceará

Circuito de Corrida Rejuntamix reúne 600 participantes no Eusébio

Momento uniu atletas, comunidade e parceiros em uma manhã de esporte e saúde para integração social

Agência de Conteúdo DN
03 de Setembro de 2025
foto de Fabiane de Paula, fotojornalista do Diário do Nordeste, durante homenagem em uma sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza
Ceará

Fotojornalista do Diário do Nordeste recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

Cerimônia reconhece a trajetória profissional de fotojornalistas da Capital e exalta o papel da fotografia e da informação de qualidade

Redação
02 de Setembro de 2025
foto de bazar com produtos da Receita Federal em Caucaia. Na foto, videogames, celulares e drones
Ceará

Bazar com produtos da Receita Federal tem descontos de até 60% em Caucaia; veja como participar

Entre os produtos à venda estão iPhones e outros aparelhos celulares, caixas de som, fones de ouvido bluetooth, perfumes importados e eletroeletrônicos

Redação
02 de Setembro de 2025
Uma vista da praia em um dia ensolarado com cadeiras de praia brancas vazias na areia e palmeiras altas balançando ao vento. O oceano azul-esverdeado tem pequenas ondas e o céu está claro e azul.
Ceará

Ventos fortes ou vendavais devem atingir 49 cidades do Ceará até quarta (3); veja locais

Fortaleza é um dos municípios afetados pelo aviso do Inmet

Clarice Nascimento
02 de Setembro de 2025