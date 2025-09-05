Arquibancada de desfile cívico desaba e deixa feridos em Aratuba, no Ceará; veja vídeo
Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares
A arquibancada montada para a população acompanhar o desfile cívico na cidade de Aratuba, Interior do Ceará, desabou na noite desta sexta-feira (5). Pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde. O número de vítimas ainda não foi fechado.
Até o momento, foram realizados 20 atendimentos pelo hospital da Cidade (Sociedade Hospitalar Padre Dionísio). Outras vítimas foram encaminhadas a hospitais regionais "para realizar Raio-X no intuito de verificar possíveis fraturas", afirma nota da prefeitura, que disse não haver ninguém com fraturas expostas.
“Não tivemos ferimentos graves. As pessoas que foram socorridas apresentaram ferimentos leves como escoriações, alguns cortes, algumas torções nos tornozelos ou no joelho, ou no ombro”, informou o prefeito da cidade, Joerly Vitor, em live nas redes sociais.
Atendimento ambulatorial, psicológico e social
Ainda segundo comunicado da gestão, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no socorro às vítimas.
"Todo o suporte hospitalar, psicológico e social serão dados às vítimas", garantiu a gestão.
Ambulâncias foram acionadas para levar alguns feridos para a cidade de Aracoiaba, para avaliação clinica mais detalhada.
