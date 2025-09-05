Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

O feriado que celebra a Independência do Brasil acontece neste domingo (7). Por conta da data, alguns estabelecimentos comerciais terão seus horários de funcionamento alterados em Fortaleza.

Bares, restaurantes, lojas de rua e supermercados seguem abertos na data.

Veja também Ceará Pai surpreende filha ao buscá-la na escola em Fortaleza e momento viraliza Ceará Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

Supermercados

De acordo com informações da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana abrirão normalmente.

Lojas de rua

Conforme informado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o funcionamento do comércio no Centro da cidade será restrito. Apenas as grandes lojas âncoras e aquelas que já costumam abrir aos domingos irão funcionar normalmente. As demais lojas permanecerão fechadas.

Bares e restaurantes

Em Fortaleza, os bares e restaurantes abrirão normalmente, conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel).

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem nas datas consideradas feriados oficiais - sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. Logo, estarão fechadas no domingo.

Correios

Os serviços ofertados nas agências dos Correios serão suspensos, retornando na segunda-feira. A Central de Atendimento (CAC), entretanto, operará normalmente com atendimento virtual, via chat no site e dos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Enel

Por ser domingo, as lojas da Enel estarão fechadas, com retorno das atividades na segunda-feira.

Centro Fashion

O polo de varejo e atacado funcionará normalmente, das 9h às 16h.

Etufor

Com relação ao transporte público, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que irá disponibilizar 16 ônibus extras durante o dia, que terá desfile cívico-militar na avenida Beira Mar. A tarifa terá valor social durante todo o domingo: R$ 3,90 a inteira e R$ 1,50 a meia passagem para estudantes.

A distribuição dos coletivos nos terminais será da seguinte forma: Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). O transporte coletivo irá operar com o quantitativo de domingos e feriados. A Etufor ainda afirma que todos os horários podem ser vistos por meio do aplicativo Meu Ônibus, disponível para Android e iOS.

Devido ao feriado e ao desfile, algumas das linhas que trafegam próximas à Beira Mar terão alterações no trajeto. Confira quais:

029 - Parangaba/Náutico (sentido volta);

120 - Náutico/Vila do Mar/Antônio Bezerra (sentido volta);

076 - Conjunto Ceará/Aldeota/Papicu (sentido volta);

079 - Antônio Bezerra/BRT/Náutico (sentido volta);

096 - Expresso/Conjunto Ceará/Papicu (sentido ida);

903 - Papicu/Varjota/Centro (sentido ida):

012 - Circular 2/Centro (sentido volta)

1203 - Messejana/BR-116/Aldeota (sentido volta).

Shoppings

Rio Mar (Papicu e Kennedy)

Os shoppings da rede Rio Mar funcionarão das 13h às 21h. Lojas, quiosques, Praça de Alimentação, restaurantes, operações de lazer (cinemas e parques infantis), farmácias e supermercados operam sem alteração. Apenas os órgãos públicos estarão fechados.