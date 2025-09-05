Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza
Na Capital, serviços como Enel e Correios não funcionarão por conta da data
O feriado que celebra a Independência do Brasil acontece neste domingo (7). Por conta da data, alguns estabelecimentos comerciais terão seus horários de funcionamento alterados em Fortaleza.
Bares, restaurantes, lojas de rua e supermercados seguem abertos na data.
Supermercados
De acordo com informações da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana abrirão normalmente.
Lojas de rua
Conforme informado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o funcionamento do comércio no Centro da cidade será restrito. Apenas as grandes lojas âncoras e aquelas que já costumam abrir aos domingos irão funcionar normalmente. As demais lojas permanecerão fechadas.
Bares e restaurantes
Em Fortaleza, os bares e restaurantes abrirão normalmente, conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel).
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem nas datas consideradas feriados oficiais - sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. Logo, estarão fechadas no domingo.
Correios
Os serviços ofertados nas agências dos Correios serão suspensos, retornando na segunda-feira. A Central de Atendimento (CAC), entretanto, operará normalmente com atendimento virtual, via chat no site e dos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.
Enel
Por ser domingo, as lojas da Enel estarão fechadas, com retorno das atividades na segunda-feira.
Centro Fashion
O polo de varejo e atacado funcionará normalmente, das 9h às 16h.
Etufor
Com relação ao transporte público, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que irá disponibilizar 16 ônibus extras durante o dia, que terá desfile cívico-militar na avenida Beira Mar. A tarifa terá valor social durante todo o domingo: R$ 3,90 a inteira e R$ 1,50 a meia passagem para estudantes.
A distribuição dos coletivos nos terminais será da seguinte forma: Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). O transporte coletivo irá operar com o quantitativo de domingos e feriados. A Etufor ainda afirma que todos os horários podem ser vistos por meio do aplicativo Meu Ônibus, disponível para Android e iOS.
Devido ao feriado e ao desfile, algumas das linhas que trafegam próximas à Beira Mar terão alterações no trajeto. Confira quais:
- 029 - Parangaba/Náutico (sentido volta);
- 120 - Náutico/Vila do Mar/Antônio Bezerra (sentido volta);
- 076 - Conjunto Ceará/Aldeota/Papicu (sentido volta);
- 079 - Antônio Bezerra/BRT/Náutico (sentido volta);
- 096 - Expresso/Conjunto Ceará/Papicu (sentido ida);
- 903 - Papicu/Varjota/Centro (sentido ida):
- 012 - Circular 2/Centro (sentido volta)
- 1203 - Messejana/BR-116/Aldeota (sentido volta).
Shoppings
Rio Mar (Papicu e Kennedy)
Os shoppings da rede Rio Mar funcionarão das 13h às 21h. Lojas, quiosques, Praça de Alimentação, restaurantes, operações de lazer (cinemas e parques infantis), farmácias e supermercados operam sem alteração. Apenas os órgãos públicos estarão fechados.
North Shopping Jóquei
- Lojas e quiosques: 13h às 21h.
- Praça de alimentação: 11h às 21h.
- Green Life (Arena): 7h às 21h
- Green Life (Academia): 8h às 12h
- Unigrande, CCI, Lotéricas e Santamed: Fechados
Quintal do Jóquei
- Carneiro do Ordones: 11h às 0h
- Frutbiss: 12h às 0h
- Parque do Jóquei: 16h às 22h
Via Sul Shopping
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Bilheteria Theatro: 12h às 18h
- Academia Selfit: 8h às 14h
- Clínica Sim: Fechada
- Centerplex Cinemas: Conforme programação no site.
- Caixa Econômica: Fechada.
North Shopping Fortaleza
- Lojas e quiosques: 13h às 21h.
- Alimentação e lazer: 11h às 23h.
- Cinema: De acordo com a programação.
- Quintal do Nortão: 11h às 23h.
- Parque da Zoe: 15h às 23h.
- Smart Fit: 8h às 14h.
- Lotéricas: Fechada.
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Academia Selfit: 8h às 18h
- Estação de Jogos: 13h às 21h
- Clínicas médicas (Seu Doutor e São Bento): conforme agendamento
- Cagece: Fechada
- Outras operações na praça de eventos (piso L1): Galinha Pintadinha: 13h às 21h
- Feira Fest: 13h às 21h
Shopping Benfica
O shopping Benfica terá funcionamento normal.
Giga Mall
- Lojas e quiosques: 10h às 16h
- Alimentação e lazer: 10h às 16h
Grand Shopping
- Lojas e quiosques - 13h às 21h
- Praça de alimentação - 11h às 22h
- Cinema - funcionamento normal conforme a programação
- Bancos e Unimed - Fechados
Iguatemi Bosque
- Lojas e quiosques – 13h às 22h
- Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer – 13h às 22h
- Restaurantes – 11h às 23h
- Cinema – 13h às 22h
- Supermercados – 7h às 22h
- Laboratório Emílio Ribas – 7h às 17h
- Cactus Sports Park – 6h às 22h
- Cobasi – 9h às 21h
- Lotérica – Fechado
- Polícia Federal – Fechado
- Detran – Fechado
- Casa do Cidadão - Fechado
- CLDO - Fechado