Pai surpreende filha ao buscá-la na escola em Fortaleza e momento viraliza
Por conta da rotina trabalho, o pai da menina raramente tem a oportunidade de estar presente nesse momento
Uma cena emocionou a internet nos últimos dias: a reação de Lauanny Vitória Castro, de 8 anos, ao perceber que o pai, Robson Brito, havia ido buscá-la na escola. O gesto simples ganhou grande repercussão porque não é algo comum na rotina da família.
Segundo Amanda Castro, mãe da menina, é ela quem costuma buscar Vitória todos os dias, já que trabalha perto da escola, no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Robson, por conta da carga horária no trabalho, raramente tem a oportunidade de estar presente nesse momento.
Na última sexta-feira (29), no entanto, ele decidiu surpreender a filha e registrou a reação em vídeo. O conteúdo foi publicado em suas redes sociais e rapidamente viralizou. De acordo com os pais, a repercussão foi tanta que Vitória chegou a ser reconhecida no supermercado após a publicação.
Veja também