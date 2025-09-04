Diário do Nordeste
Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

Em 2021, a instituição iniciou a parceria com a Fiocruz para desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir de anticorpos das lhamas

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Colagem de fotos das lhamas da Fazenda da Faculdade de Veterinária
Legenda: A Fazenda de Experimentação Agropecuária Dr. Esaú Accioly Vasconcelos, da Uece, está localizada no município de Guaiúba
Foto: Ramó Alcântara/Uece

Nasceu a primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O anúncio foi feito pela própria instituição, por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (4).

“Com muita alegria anunciamos o nascimento de Maria Bonita, primeira lhama da Fazenda Experimental da Faculdade de Veterinária da Uece. Ela está saudável, mamando bem e já encanta a todos”, publicou a entidade, em publicação no Instagram.

Os animais estão sob os cuidados da equipe da Fazenda Experimental, que realiza periodicamente a coleta de sangue para monitorar os parâmetros de saúde e também para isolar nanocorpos.

Segundo a Uece, os nanocorpos são fragmentos de anticorpos que vêm sendo utilizados em parceria com a Fiocruz em pesquisas voltadas ao desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos para Covid-19 e Leishmaniose.

“Essa colaboração entre Uece e Fiocruz fortalece a ciência e abre caminhos para grandes avanços na pesquisa em saúde no Ceará e no Brasil”, informou ainda a instituição.

Desenvolvimento de remédio contra a Covid-19

Em 2021, a Uece iniciou a parceria com a Fiocruz para desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir de anticorpos das lhamas. O animal é resistente a variações de temperaturas e tem propriedades eficientes para reconhecer antígenos.

A pesquisa é financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e pela Fiocruz. O estudo tem participação do Haras Claro e outras instituições no Ceará. 

Com uma maior possibilidade de utilizar fragmentos de anticorpos do que humanos, o camelídeos (lhamas, alpacas e dromedários) se mostraram favoráveis para auxiliarem no tratamento do coronavírus. O estudo já teve início em Rondônia e agora segue seu curso no Ceará.

Fazenda Guaiúba

Imagem aérea da fazenda da Uece
Legenda: Fazenda de Experimentação Agropecuária Dr. Esaú Accioly Vasconcelos
Foto: Divulgação/Uece

A Fazenda de Experimentação Agropecuária Dr. Esaú Accioly Vasconcelos, da Uece, localizada no município de Guaiúba, ocupa uma área de 300 hectares dedicados ao ensino de graduação e de pós-graduação, além e servir para pesquisa e aos serviços de extensão da Faculdade de Veterinária da universidade.

O principal objetivo da fazenda, de acordo com a entidade, é difundir as novas tecnologias, realizar aulas práticas ao ensino da Medicina Veterinária e servir de campo experimental para o Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal.

A Fazenda possui infraestrutura de suporte para alojamentos masculino e feminino, laboratórios nas áreas de nutrição animal e biotecnologia da reprodução, além de proporcionar a execução de projetos financiados, teses, dissertações e monografias.

O local oferece também, para alunos, profissionais, trabalhadores e produtores rurais, cursos e treinamentos de Preparação de Inseminadores; Podologia e Casqueamento; em Doma Racional; Aplicação de Vacinas, Medicamentos e em Primeiros Socorros em Animais de Produção; Bem Estar Animal; e Manejo e Conservação de Pastagens.

