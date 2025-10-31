Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Entrada provisória do Polo Químico de Guaiúba

Negócios

Após 3 anos, 2ª fase do Polo de Guaiúba não sai do papel e deixa 8 empresas esperando para se instalar no Ceará

Adece diz que projeto está em ajustes finais, mas sem prazo para início

Paloma Vargas 16 de Setembro de 2025
Vista aérea do Polo Químico de Guaiúba

Negócios

Polo Químico de Guaiúba capta R$ 120 milhões em investimentos em três anos

Ao todo, oito indústrias estão em funcionamento e seis em construção

Paloma Vargas 15 de Setembro de 2025
Colagem de fotos das lhamas da Fazenda da Faculdade de Veterinária

Ceará

Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

Em 2021, a instituição iniciou a parceria com a Fiocruz para desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir de anticorpos das lhamas

Bergson Araujo Costa 04 de Setembro de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos

Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa 27 de Agosto de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Guaiúba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Guaiúba?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Pessoa idosa olhando pela janela

Segurança

Donos de abrigo que amarravam e torturavam idosos são presos no Ceará

O casal ainda tinha cartões e senhas dos idosos, conforme a Polícia

Redação 16 de Agosto de 2024
pessoas presas em trilha após nível de cachoeira subir com chuvas no ceará

Ceará

Grupo de 20 pessoas fica ilhado em cachoeira após forte chuva na Grande Fortaleza

O grupo fazia uma trilha e foi alertado por uma guia da região sobre os riscos. Eles decidiram seguir e acabaram sendo surpreendidos pela rápida elevação do nível da água

Matheus Facundo 30 de Maio de 2024
Polícia Militar esteve no local do crime e realizou diligências na região em busca de suspeitos

Segurança

Três adolescentes são executados a tiros dentro de carro na Grande Fortaleza

Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria

Redação 21 de Abril de 2024
O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará

Segurança

Criança é morta e cinco pessoas são baleadas em novo tiroteio na Região Metropolitana de Fortaleza

Outro tiroteio, no mesmo dia, deixou dois mortos (entre eles um policial militar) e seis feridos

Messias Borges 12 de Novembro de 2023
