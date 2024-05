Grupo de 20 pessoas fica ilhado em cachoeira após forte chuva na Grande Fortaleza

Um grupo de 20 pessoas teve de ser resgatado após ficar ilhado em uma cachoeira em Guaiúba, na Grande Fortaleza, por conta da forte chuva desta quinta-feira (30). O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE) foi acionado por volta de 12h26 e salvou as pessoas, que faziam trilha.

De acordo com a Corporação, um guia da região informou que disse ao grupo que seria perigoso subir a trilha da cachoeira por conta da previsão do tempo, mas eles decidiram seguir.

A forte chuva elevou rapidamente o nível da água da cachoeira e impediu que as pessoas retornassem. "No entanto, com a diminuição do nível da água, os bombeiros conseguiram realizar o resgate com segurança", informou o CMBCE em nota.

A Corporação alerta que é importante conferir a previsão do tempo antes de realizar atividades ao ar livre, "especialmente em áreas com cachoeiras e rios".

Fortaleza e Caucaia estão com alertas de risco hidrológico e movimento de massa, conforme análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), publicados nessa quarta-feira (29). O aviso ocorre em meio a chuvas intensas nas cidades.

Período de alerta

O resto do feriado de Corpus Christi deve ser de céu nublado e chuva franca entre a tarde e à noite, após a forte precipitação desta manhã. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A intensidade da chuva foi alertada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu aviso amarelo, de “perigo potencial” pelas chuvas; e um laranja, de “perigo” pela força das precipitações.

Os avisos amarelo e laranja permanecem até 10h desta sexta-feira (31) e afetam boa parte dos municípios cearenses.

Os riscos para estes dois avisos, como lista o Inmet, são os seguintes: