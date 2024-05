Fortaleza tem aviso de perigo por chuvas intensas no feriado de Corpus Christi; veja outras cidades

Os cearenses que planejaram atividades ao ar livre no feriado de Corpus Christi devem ficar atentos à previsão do tempo. Fortaleza e outras 84 cidades do Ceará devem registrar chuvas e ventos intensos entre hoje (29) e as 10h desta quinta-feira (30).

A probabilidade é apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois avisos sobre o Ceará: um amarelo, de “perigo potencial” pelas chuvas; e um laranja, de “perigo” pelas fortes precipitações.

Os riscos para estes dois avisos, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades com aviso de perigo potencial (amarelo)

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Granja

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Quixeré

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

Cidades com aviso de perigo (laranja)

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Beberibe

Bela Cruz

Cascavel

Caucaia

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Icapuí

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Paracuru

Paraipaba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Todas as cidades com aviso laranja têm, simultaneamente, aviso amarelo.

Previsão do tempo para o Ceará

A previsão de chuvas entre quinta (30) e sexta-feira (31) é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O meteorologista Frank Baima destaca que a condição de instabilidade instalada nesta quarta-feira “deve propiciar céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas de fracas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento sobre a faixa litorânea”, com mais força entre a madrugada e a manhã de quinta.

Já no Centro Sul do Estado, “é esperado céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas mais isoladas e com menor intensidade”.