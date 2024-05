Paróquia do Cristo Rei em Fortaleza recebe tapete de 35 metros para celebrar Corpus Christi; veja

O longo tapete colorido na Paróquia do Cristo Rei, no bairro Aldeota, em Fortaleza, faz parte da tradição católica de Corpus Christi, feriado celebrado nesta quinta-feira (30) instituído pela Igreja Católica em celebração ao corpo e sangue de Jesus Cristo. Na data, inúmeros fiéis comparecem aos templos religiosos para orar e acompanhar as missas, realizadas ao longo de todo o dia.

Na igreja, a montagem do tradicional tapete começou no último 20 de maio. Ao longo dos dez dias seguintes, cerca de 200 pessoas participaram da confecção do artefato. A missa desta quinta-feira começou às 17 horas.

São 35 metros de tapete com 13 painéis, que destacam a Campanha da Fraternidade 2024, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Neste ano, o tema da campanha é "Fraternidade e Amizade Social"; o lema fica a cargo da máxima "Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs".

Para confeccionar os tapetes, os voluntários, em geral pessoas ligadas à comunidade católica, utilizam materiais como areia colorida, glitter, madeira em raspas, tecidos, pedras e E.V.A., espécie de espuma sintética flexível. As obras ficarão disponíveis para a exposição até o próximo domingo (2).

A festa de Corpus Christi é celebrada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, festa celebrada no domingo seguinte ao de Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa. No dia de Pentecostes, os católicos comemoram a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo, lhes concedendo o dom da oração em línguas.

Veja as fotos do tapete na Paróquia do Cristo Rei:

Legenda: Início da missa de Corpus Christi 2024 na Paróquia do Cristo Rei, na Aldeota Foto: Kid Júnior

Legenda: Detalhe do tapete de Corpus Christi 2024 da Paróquia Cristo Rei, na Aldeota Foto: Kid Júnior

Legenda: Detalhe do tapete de Corpus Christi 2024 na Paróquia do Cristo Rei. Fraternidade e Amizade Social é o tema da Campanha da Fraternidade 2024 da CNBB Foto: Kid Júnior

Legenda: Extensão do tapete Corpus Christi de 2024 na paróquia do Cristo Rei, na Aldeota. Campanha da Fraternidade 2024 da CNBB é o destaque na confecção Foto: Kid Júnior

Legenda: Tapete de Corpus Christi em 2024 na Paróquia do Cristo Rei, na Aldeota. Neste ano, foram 35 metros confeccionados Foto: Kid Júnior