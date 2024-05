Corpus Christi: veja lista de missas em Fortaleza e na Região Metropolitana

A solenidade de Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (30) e celebra a presença de Cristo na eucaristia. O dia é considerado santo para os católicos, que são recomendados a celebrarem a missa nesta data. Em Fortaleza e na Região Metropolitana, diversas paróquias festejam a comemoração.

Além da missa, outra tradição é a procissão pelas vias públicas. Também é costume dos católicos ornamentarem, com tapetes coloridos, as ruas por onde passa a comitiva. Os passantes são feitos de diversos materiais, como flores, serragem etc, e trazem desenhos com inspirações religiosas.

Veja também Ceará Feriado de Corpus Christi: saiba o que abre e o que fecha nesta quinta-feira (30) no Ceará País O que é o feriado de Corpus Christi? Entenda significado e conheça origem da data País Veja 9 mensagens de Corpus Christi para enviar no feriado religioso em 2024

Confira programação

Santuário Arquidiocesano de Adoração – Paróquia São Benedito, Centro

14h – Acolhida, louvor

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

16h – Missa presidida por Dom Gregório Paixão

Após a celebração procissão para a Catedral

Paróquia São José, Catedral Metropolitana

9h, 11h e às 19h (após a chegada da procissão vinda do Santuário de Adoração)

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro

8h – Missa

9h – Adoração ao Santíssimo

10h – Missa

11h – Adoração ao Santíssimo

12h – Missa

13h – Adoração ao Santíssimo

14h – Ofício da Imaculada Conceição

14h30 – Terço Mariano

15h – Terço da Misericórdia

16h – Missa

17h – Procissão

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima

7h, 9h 12h, 17h e 19h – Missas

Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota

8h – Missa, seguida de adoração até às 12h e às 17h missa seguida de procissão

Paróquia Cristo Rei, Aldeota

17h – Missa e procissão

Reitoria São Judas Tadeu, São Gerardo

7h e 18h – Missas

8h às 17h45 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

Paróquia do Divino Espírito Santo, Cidade 2000

9h – Missa e bênção

17h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Otávio Bonfim

18h30 – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe

16h – Adoração

17h – Missa, seguida de procissão para a Capela São Pedro

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Praia do Futuro

17h – Procissão saindo da Capela Nossa Senhora dos Navegantes para a Matriz

19h – Missa

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pinzon

18h – Procissão saindo da Capela São José para a Matriz

19h – Missa

Paróquia São Gerardo Majella, São Gerardo

8h – Missa

15h30 – Adoração ao Santíssimo e louvor

18h – Missa

Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres

6h30, 9h, 11h30, 16h (seguida de procissão) e 19h30

Paróquia Senhor do Bonfim, Monte Castelo

15h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Joaquim Távora

7h – Missa

8h às 16h30 – Adoração ao Santíssimo

17h – Missa e em seguida procissão

Paróquia São José, Papicu

8h, 10h e 18h – Missas

11h às 17h – Adoração

17h – Procissão com saída da Matriz

Paróquia São João Batista, Tauape

8h30 e 16h – Missas

17h – Procissão

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Ellery

16h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Dunas

18h – Missa, seguida de procissão

Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro

7h e 16h – Missas

15h – Adoração ao Santíssimo

15h45 – Bênção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Benfica

7h e 18h – Missas

17h – Procissão

Paróquia Santa Luzia, Meireles

8h e 17h – Missas

Procissão após a missa das 17h

Paróquia São Francisco de Assis, Jacarecanga

15h – Adoração e Procissão com saída da Capela Bom Pastor

17h30 – Missa na Capela de Nossa Senhora dos Navegantes

Paróquia Santo Afonso de Ligório, Parquelândia

17h – Procissão

18h – Missa

Paróquia São Francisco de Assis, Canindezinho

17h – Missa

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Pici

17h – Missa, seguida de procissão para a Capela São Domingos Sávio

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba

16h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese

15h – Adoração na Capela Sagrada Família (Rua Júlio César, 1743)

17h – Saída da procissão da Capela Sagrada Família para a Matriz

19h – Missa

Paróquia Imaculado Coração de Maria, Henrique Jorge

15h – Missa na Capela São Francisco (Rua Maceió, 2081)

16h – Procissão saindo da Capela São Francisco para a Matriz

Paróquia Santa Paula Frassinetti, Granja Lisboa

17h – Missa

18h – Procissão da Matriz até a Capela Santa Teresinha

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese

17h – Procissão saindo da Capela Guadalupe para a Matriz, onde terá missa às 19h

Paróquia Jesus, Maria, José, Vila União

17h – Missa, e procissão

Paróquia São João Batista, Parque Santo Amaro

8h – Missa e adoração ao Santíssimo o dia inteiro

17h – Missa e procissão

Paróquia São Pio X, Pan Americano

18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h – Missa e procissão

Paróquia São José, Vila Pery

16h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista

8h – Missa

9h30 às 17h30 – Adoração

17h30 – Procissão, seguida de Missa

Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII, Jóquei Clube

17h – Missa e procissão

Paróquia Santa Cecília, Bom Jardim

7h – Missa, bênção e Adoração ao Santíssimo até às 12h

16h – Procissão partindo da Capela Imaculada Conceição (Marrocos) para a Matriz

19h – Missa

Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo

17h – Missa, seguida procissão até o Hospital do Câncer

Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança

16h30 – Procissão sairá da Capela São José de Anchieta, Parque Santa Rosa encerrando na Matriz

18h – Missa campal em frente a Matriz

Paróquia São Francisco de Assis, Dias Macedo

17h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Manoel Sátiro

19h – Missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Bento

18h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim

7h e 19h – Missas

Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeiras

18h – Missa e procissão até a Capela Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, Aerolândia

7h30 e 17h – Missas

Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários

7h, 9h, 11h, 17h e 19h – Missas

18h – Procissão com saída da Casa da Mãe Rainha

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana

17h – Procissão partindo da Canaã para a Matriz

18h30 – Missa

Paróquia São João Paulo II, Guajeru

17h – Missa

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, Tancredo Neves

6h – Missa

17h – Procissão com saída da Capela Nossa Senhora das Graças para Matriz onde ocorrerá a missa presidida por dom José Antonio Marques

Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos

7h – Missa e procissão até a Capela São Julião Eymard

18h – Missa com o sacramento do Crisma, presidida por Dom Júlio César de Jesus

Paróquia Santana e São Joaquim, Centro, Eusébio

9h às 11h – Adoração

12h, 17h (missa e procissão) e 19h

Paróquia São José, Lagoa Redonda

18h – Procissão da Capela Nossa Senhora de Fátima em direção a Matriz onde acontecerá a missa

Paróquia Santíssima Trindade, José Walter

7h – Missa e procissão

Paróquia São Francisco de Assis, Mangabeira, Eusébio

17h – Procissão e Missa

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Santa Maria

17h – Missa e em seguida procissão

Paróquia São Diogo, Cajazeiras

17h – Procissão, saindo da Capela São João Paulo II com destino a Igreja Mãe da Divina Providência onde ocorrerá missa

Paróquia São João Eudes, Luciano Cavalcante

7h – Missa

18h – Missa e procissão

Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, Pedras

17h – Procissão, e em seguida missa

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana

17h – Procissão saindo da Congregação das Filhas de Santa Teresa ( Rua Madre Ana Couto, 157) e missa no Seminário Seráfico na chegada da procissão

Paróquia São José, Passaré

7h – Missa e procissão para a Capela Nossa Senhora da Consolação

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga

17h – Procissão, saindo da Capela São Francisco (Conjunto Vitória), para a matriz e em seguida missa

Paróquia São José, Sapiranga

17h – Missa no Centro de Pastoral

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú

7h – Missa, seguida de procissão

19h – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia-Santuário Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha

17h – Missa

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Iracema

19h – Missa

Paróquia Cristo Redentor, Cristo Redentor

7h – Missa

17h – Missa Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Avenida Leste Oeste, 4246) para a Matriz

Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra

8h – Liturgia das Horas

9h – Confecção dos tapetes

17h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Presidente Kennedy

17h – Missa na Capela Nossa Senhora das Graças, seguida de procissão até a Capela Nossa Senhora de Lourdes onde terá a bênção do Santíssimo

Paróquia São Pedro, Barra do Ceará

8h – Missa

Paróquia São Pedro e São Paulo, Jardim Guanabara

7h30 e 17h – Missa e procissão após a celebração das 17h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará

17h – Procissão saindo da Capela Santa Luzia para a Matriz onde terá missa

Paróquia São Francisco de Assis, Vila Velha

15h – Missa na Capela São José

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal

19h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Álvaro Weyne

9h às 17h – Adoração ao Santíssimo no salão paroquial

19h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Pirambu

19h – Missa e procissão

Paróquia São Francisco de Assis, Quintino Cunha

6h30 – Missa, seguida de procissão da até a Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona

19h – Missa

Paróquia-Santuário São Francisco das Chagas, Canindé

6h, 9h e 16h – Missas na Quadra da Gruta (atrás da Basílica)

Procissão após a Missa das 16h

Área Pastoral São Pedro, Alto Guaramiranga, Canindé

16h30 – Adoração

18h – Missa seguida de procissão

Paróquia São José, Bela Vista Canindé

17h – Missa e procissão para a Capela Imaculada Conceição

Área Pastoral Santo Antônio de Pádua, Caiçara, Canindé

19h – Missa

Paróquia Senhora Santana, Centro, Paramoti

15h20 – Adoração ao Santíssimo

17h – Missa

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Campos Belos, Caridade

17h – Missa e procissão

Paróquia São Miguel Arcanjo, Itapebuçu, Maranguape

19h – Missa

Paróquia Santo Antônio, Centro, Caridade

18h – Missa e procissão

Paróquia São José, Dourado, Horizonte

7h – Missa e exposição do Santíssimo até às 11h

19h – Missa procissão e 3 bênçãos do Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Caponga, Cascavel

15h – Terço da Misericórdia contemplado

16h – Lanche partilhado

17h – Missa e procissão

Paróquia São Francisco, Tapera, Aquiraz

19h – Missa

Paróquia São João Batista, Centro, Horizonte

17h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Sucatinga, Beberibe

8h – Missa

Paróquia Bom Jesus dos Navegantes, Parajuru, Beberibe

19h – Procissão saindo da casa das freiras em direção a Matriz onde acontecerá a missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Pacajus

7h – Missa e Adoração durante o dia

16h30 – Procissão partindo da Igreja Mãe para a Matriz e em seguida Missa

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Lagoa Seca, Pacajus

7h e 19h – Missas

Paróquia Jesus, Maria e José, Centro, Beberibe

16h – Missa e procissão

Paróquia São José de Ribamar, Centro, Aquiraz

17h – Missa e em seguida procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Cascavel

17h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guanacés, Cascavel

17h – Missa e em seguida procissão

Paróquia São Luís Gonzaga, Pitombeiras, Cascavel

8h – Missa

Área Pastoral São Pedro e São Paulo, Capim de Roça, Pindoretama

19h – Missa e procissão

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Centro, Chorozinho

17h30 – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Centro, Pindoretama

17h – Missa e procissão

Paróquia São João Batista, Jacarecoara, Cascavel

19h – Missa e procissão

Paróquia São José, Alto Luminoso, Cascavel

18h – Missa e procissão

Paróquia São João Batista, Aruaru, Morada Nova

19h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Centro, Caucaia

7h – Missa

17h – Procissão partindo da Vila Góis para a Matriz encerrando com missa

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Taquara, Caucaia

17h – Missa, procissão e bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Santo Antônio, Capuan, Caucaia

19h – Missa

Paróquia Santa Teresinha, Marechal Rondon, Caucaia

18h – Missa

Paróquia São Gonçalo do Amarante, Centro, São Gonçalo do Amarante

11h – Missa, após Adoração

16h30 – Procissão, seguida de missa

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nova Metrópole, Caucaia

18h – Missa

Paróquia Santa Clara de Assis, Conjunto Metropolitano, Caucaia

19h – Missa, procissão e bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro, Tabuba, Caucaia

17h – Missa

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Croatá, São Gonçalo do Amarante

18h – Missa no Espaço Cultural Nossa Senhora do Carmo

Paróquia São José Operário, Araturi, Caucaia

19h30 – Missa

Paróquia São Luís Gonzaga, Pecém, São Gonçalo do Amarante

17h – Missa e carreata nas comunidades

Paróquia São Miguel Arcanjo, Parque Albano, Caucaia

15h – Missa na Capela São Francisco (Parque Albano), seguida de procissão até o São Miguel 1

Paróquia São Geraldo Majella, Planalto Caucaia, Caucaia

7h – Missa

8h às 17h – Adoração ao Santíssimo

17h – Procissão e Missa

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Potira, Caucaia

16h30 – Oração das Vésperas

17h – Missa e procissão até a Capela Sagrado Coração de Jesus

Paróquia São Vicente de Paulo, Tabapuá, Caucaia

15h30 – Terço da Misericórdia

16h – Adoração ao Santíssimo

17h – Missa, seguida de procissão

Paróquia São Francisco de Paula, Centro, Aratuba

17h – Missa

Paróquia Nossa Senhora da Palma, Centro, Baturité

8h – Santa Missa

9h às 17h – Adoração ao Santíssimo

18h – Missa e Procissão

Paróquia São João Batista, Centro, Acarape

18h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Redenção

8h – Adoração e confissões

17h30 – Missa e procissão

Paróquia Sagrada Família, Centro, Ocara

18h – Saída da procissão partindo da caixa d’água da Vila São Marcos

19h – Missa

Paróquia São Francisco de Assis, Centro, Palmácia

18h – Procissão e missa

Paróquia São Sebastião, Centro, Mulungu

8h às 16h – Adoração ao Santíssimo

17h – Missa e procissão

Paróquia Cristo Rei, Putiú, Baturité

17h30 – Procissão com saída da Capela Nossa Senhora do Rosário (Lages) até a Matriz

19h – Missa

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Antônio Diogo, Redenção

17h – Missa e procissão para a Capela Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Pacoti

15h – Exposição do Santíssimo

17h – Missa e em seguida procissão com a bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia São Pedro, Centro, Barreira

17h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Ideal, Aracoiaba

19h – Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Aracoiaba

17h – Missa e procissão com a bênção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Guaramiranga

17h – Missa e em seguida procissão para a Igreja da Gruta

Paróquia Menino Jesus, Industrial, Maracanaú

17h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pajuçara, Maracanaú

18h – Capela Nossa Senhora da Conceição, seguida de procissão até a Capela São Sebastião

Paróquia São José, Centro, Maracanaú

16h – Missa e procissão até a Capela Nossa Senhora das Dores, Novo Maracanaú

Paróquia São Francisco das Chagas, Jereissati II, Pacatuba

17h – Missa e procissão

Paróquia Jesus, Maria e José, Centro, Guaiúba

17h – Procissão saindo da Capela do Santo Cruzeiro para a Matriz onde acontecerá a missa

Paróquia Santo Antônio, Centro, Itaitinga

18h – Procissão e em seguida missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Jereissati I, Maracanaú

8h – Missa

Paróquia Imaculada Conceição, Pavuna, Pacatuba

9h às 17h59 – Adoração ao Santíssimo

18h – Procissão com saída e retorno para a Matriz onde acontecerá a missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Pacatuba

19h – Missa e procissão

Área Pastoral São Francisco de Assis, Água Verde, Guaiúba

17h – Missa e em seguida procissão até a Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Tabatinga, Maranguape

7h – Missa

14h – Carreata com Jesus eucarístico da Comunidade de Tanques até a Jubaia encerrando com a missa

Paróquia São João Batista, Jaçanaú, Maracanaú

7h – Missa

17h – Missa e em seguida procissão

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Centro, Maranguape

7h e 19h – Missas

Paróquia São João Paulo II, Acaracuzinho, Maracanaú