Feriado de Corpus Christi: saiba o que abre e o que fecha nesta quinta-feira (30) no Ceará

O Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (30). Mesmo não sendo feriado nacional, a data é feriado em Fortaleza. Na sexta-feira (31) será ponto facultativo para os servidores estaduais, conforme determinou o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Os equipamentos públicos, os bancos e as agências dos Correios estarão fechadas. Contudo, bares, restaurantes e lojas poderão funcionar, a critério do estabelecimento. Já os supermercados e postos de combustíveis terão funcionamento normal.

A data ocorre 60 dias após a Páscoa, quando católicos celebram a "eucaristia", um dos principais sacramentos que fundamentam a religião. Corpus Christi é a data em que católicos celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo.

Veja funcionamento nesta quinta-feira (30)

SUPERMERCADOS

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os postos de combustíveis de todo o Ceará vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (30), conforme comunicado do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

BARES E RESTAURANTES

Os bares e restaurantes terão funcionamento normal, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Ceará).

LOJAS

Lojas do Centro de Fortaleza podem optar por funcionar ou ter horário de funcionamento reduzido, nesta quinta-feira (30), conforme informou a CDL de Fortaleza. Já as lojas dos shoppings centers vão funcionar normalmente, das 10h às 22h.

Centro Fashion

O Centro Fashion terá funcionamento normal, nesta quinta-feira (30).

Shoppings

RioMar Fortaleza

Lojas, quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Clínica SIM: 7h às 20h

Cinépolis: verificar programação no site

Comunicare: 10h às 16h

Game Station: 10h30 às 22h

Greenlife Academia: 7h às 17h

Loteria Boa Sorte: 10h às 17h

Otomax Saúde: 8h às 20h

Otomax Estética: 8h às 21h

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Academia SmartFit: 8h às 17h

Cinépolis: verificar programação no site

Clínica Kennedy: 9h às 17h

Lotéria Aldeota: 9h às 21h

Iguatemi Bosque

Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Lotérica: 10h às 18h

Correios: Fechado

Polícia Federal: Fechado

Detran: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

SHOPPING ALDEOTA

Lojas e Quiosques: 13h às 19h

Praça de Alimentação: 12h às 19h

Pão de Açúcar: 07h às 19h

Del Paseo

Lojas e quiosques: 10h às 22h.

Praça de Alimentação: 10h às 22h.

Day Play: 12h às 22h.

Cinema: a partir de 13h.

Caixa Econômica Federal: fechada.

Lojas Americanas: 10h às 22h.

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h.

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Liv Saúde: Fechada

Seu Doutor: conforme horários já agendados

Selfit Academia: 8h às 14h

Casa Lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Game Station: 12h às 22h

Studio Games: 10h às 22h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação e lazer: 10h às 22h

Smart Fit: 08h às 17h

Clínica SIM: 6h às 18h

Oftalmoclínica: 10h às 18h

Lotérica: fechada

PrevTop: fechada

Cinema: de acordo com a programação

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação e lazer: 10h às 22h

Greenlife: 8h às 16h

Arena Greenlife: 6h às 22h

Vila Trampolim: 14h às 22h

Carneiro do Ordones: 11h às 0h

Seu Domingo Quintal: 11h às 0h

FrutBiss: 12h às 0h

Santa Pastelaria: 16h às 22h

Calígula: 16h às 22h

Parque do Jóquei: 16h às 23h

Pet Park: 10h às 22h

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Lazer e alimentação: 10h às 22h

Selfit Academias: 8h às 18h

Clínica Sim: 6h às 18h

Caixa Econômica: fechada

Cinema: de acordo com a programação

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15

Mercadinho São Luiz: 7h às 21h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Lotérica: Fechado

CCI: Fechado

Detran: Fechado

Caixa Econômica: Fechado

Tribunal de Justiça: Fechado

Giga Mall

Lojas e Quiosques: 9h às 20h;

Alimentação e lazer: 9h às 20h.

Grand Shopping

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: de acordo com a programação

Itaú: Fechado

Caixa Econômica: Fechada

Unimed: Fechada

Smart Fit: 8h às 17h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

SkyFit: 8h às 18h

Detran: fechado

Caixa Econômica: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Cinema: de acordo com a programação

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22g

Greenlife: 8h às 16h

ENEL

As lojas da Enel Ceará estarão fechadas nesta quinta-feira (30) e reabrem normalmente na sexta-feira (31), conforme informou a concessionária.

CORREIOS

No feriado de Corpus Christi não haverá funcionamento nas agências dos Correios. As atividades retornam no dia útil seguinte, sexta-feira (31). O serviço Premium SEDEX 12 estará suspenso em algumas localidades, nesta quarta-feira (29). Conforme informou o órgão público, as unidades que estão na abrangência da faixa de CEP com esta restrição não receberão encomendas.

Os canais funcionam 24h por dia. O atendimento com os operadores será retomado na sexta-feira (31), a partir das 8h.

BANCOS

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial nesta quinta-feira (30). Com isto, as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas.

O PIX, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente. Na sexta-feira (31), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

Metrofor

O transporte sobre trilhos na capital e outras cidades terão funcionamento especial neste quinta-feira (30). Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri.

Linha Sul: De 5h30 até próximo de 19h, com intervalos de 30min entre as viagens, em todas as estações.

Linha Nordeste: As partidas dos trens, saindo simultaneamente das estações Iate e Parangaba, serão nos seguintes horários:5:30, 6:07, 06:44, 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 12:53, 13:34, 14:15, 14:56, 15:37, 16:18, 16:59.

Linha Oeste: Saindo da estação Caucaia: 05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45. Saídas da estação Moura Brasil: 06:15, 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.

Ônibus Fortaleza

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a programação desta quinta-feira (30) será semelhante a um domingo e feriado. Já na sexta-feira (31), a programação será de dia útil com algumas linhas programadas com quadros de horários especiais.

*Esta matéria será atualizada conforme sejam informados horários de outros estabelecimentos/órgãos.