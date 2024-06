Bem-vindo, junho: confira 10 mensagens de boas vindas para o novo mês

Um dos meses mais esperados pelos brasileiros, junho começa neste sábado (1º) e vem com os tradicionais festejos juninos. No dia 24, é comemorado o Dia de São João, o "santo festeiro", e, por isso, são realizadas diversas festas, com comidas típicas, quadrilhas e brincadeiras.

Junho também tem o Dia de Santo Antônio, em 13 de junho, dia do "santo casamenteiro".

Para começar bem o sexto mês do ano, o Diário do Nordeste lista 10 mensagens inspiradoras para você enviar aos que precisam de palavras de incentivo, como forma de dar boas-vindas ao novo mês. Confira!

10 MENSAGENS PARA JUNHO