Suspeito de matar jornalista Cristiano Freitas é preso em Curitiba; homem é investigado por roubo e extorsão

O suspeito de matar o jornalista Cristiano Freitas, em Curitiba (PR), no bairro Jardim das Américas, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) em um flat no Centro da capital do Paraná. O homem é investigado por roubo e extorsão, e já teria praticado os crimes contra, pelo menos, seis pessoas.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Paraná, o modus operandi do suspeito era atrair vítimas por meio de encontros marcos por de um aplicativo de mensagens.

No local marcado, ele ameaçava as vítimas com uma arma e fogo e exigia que elas fizessem transações por Pix.

Jornalista gritou por socorro

A Polícia Militar do Paraná foi acionada após vizinhos do jornalista ouvirem ele gritando por socorro em sua residência no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

Ele foi encontrado com as mãos amarradas e amordaçadas com uma fita que cobria a boca e o nariz.

O jornalista assinava suas produções como Cris Freitas, e era formado em Jornalismo pela PUC-PR desde 1999 possuía especialização em Cinema pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ao longo da carreira, atuou em veículos impressos, rádio, televisão e plataformas digitais, com destaque para produções voltadas ao público infantojuvenil.

