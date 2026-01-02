Preço de carros usados cai no Ceará e vendas disparam; veja modelos mais comercializados

Os veículos usados no Ceará registraram intensificação da desvalorização em novembro de 2025, com queda de 0,53% nos preços. A informação é do índice Webmotors, que calcula as variações dos valores de carros anunciados na plataforma.

O comportamento do mercado de usados cearense divergiu da tendência nacional. De outubro a novembro, o Ceará intensificou a desvalorização em 0,29%. Já o Brasil seguiu caminho oposto, com redução da retração de 0,57% para 0,42%.

Segundo Mariana Perez, analista da Webmotors, o Ceará não ter acompanhado a recuperação nacional se deve a fatores regionais, como sazonalidade local e ajustes de demanda.

A desvalorização de um veículo também é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão o ano de fabricação, quilometragem rodada, marca, modelo, mudanças na tabela de preços das montadoras, além da demanda do mercado e custos de manutenção e combustível.

Quais marcas registraram desvalorização no Ceará?

A desvalorização no Ceará ocorre sobretudo em modelos de marcas asiáticas, aponta Everton Fernandes, presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores Estado do Ceará (Sindivel).

De acordo com ele, as fábricas reduziram os preços de venda para veículos novos, refletindo na cadeia de usados.

“Essa redução impactou também no mercado de usados, principalmente carros na faixa de 150 mil a 200 mil. Boa parte desses carros teve redução nos preços, o que acaba impactando no preço dos usados”, aponta.

VENDA DE USADOS NO CEARÁ CRESCE ACIMA DA MÉDIA NACIONAL

O Ceará registrou crescimento de 25% nas vendas de carros, veículos comerciais e motos usados no acumulado de 2025. De janeiro a novembro, foram vendidos 444 mil veículos, frente a 354 mil de 2024.

Os seminovos, com até três anos de uso, concentram mais de 32% das vendas, seguidos dos veículos de 4 a 8 anos, que representam 26% do total vendido em 2025.

Os veículos maduros, de 9 a 12 anos de fabricação, somam 21,69% total. Já os "velhinhos", com 13 anos ou mais, representam 19,8%.

A evolução das vendas no Ceará foi ainda maio que a média nacional, de crescimento de 17%. Everton Fernandes destaca que a projeção para 2026 é de continuidade da expansão na venda de usados.

“Temos uma sinalização de redução de taxas de juros, principalmente no segundo semestre de 2026. Se isso ocorrer, a demanda por carros usados deverá aumentar, já que 70% das vendas são feitas por algum meio de financiamento. Temos uma expectativa positiva, estimamos crescer no mínimo 6%”, aponta.

Veja os modelos de carros usados mais vendidos no Ceará