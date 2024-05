Elmano de Freitas decreta ponto facultativo na sexta-feira (31)

O governador Elmano de Freitas decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (31), um dia após o feriado de Corpus Christi. A medida vale para todos os órgãos da administração pública estadual.

A decisão deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado. Segundo anúncio do governador pelas redes sociais, o ponto facultativo não afetará os serviços essenciais, como saúde, segurança pública, entre outros.

Legislação própria

Apesar de ser uma celebração religiosa, o dia de Corpus Christi não é feriado nacional. O Governo Federal classifica a data como ponto facultativo, mas estados e municípios têm legislação própria e muitos consideram a data como feriado.